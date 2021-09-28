Basımevi nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Basımevi kelimesinin doğru yazımı..

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Türkçede bazı kelimeler kurala bağlı olarak bitişik ya da ayrı yazılabilir. Bu bağlamda basımevi sözcüğünün de belli bir kuralı vardır ve bu kurala uygun biçimde kullanılmalıdır.

Basımevi Nasıl Yazılır?



Bu Kelimenin doğru yazımı, ‘Basımevi’ biçiminde öne çıkmaktadır. Özellikle ‘ev’ kelimesi kullanıldığı vakit genelde bitişik olarak yazılır.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelime, ‘Basımevi’ biçiminde yazılmaktadır. Baskı işi yapılan yer olarak tanımı bulunan bu kelime, kurala uygun şekilde bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır.



Basımevi Kelimesinin Doğru Yazımı



Sonunda, ‘ev’ kelimesi olan tüm sözcükler Türkçede bitişik olarak yazılmaktadır. Bu sebepten dolayı taşıdığı anlam ile beraber bu kelime basımevi olarak bitişik şekilde ele alınır. Böylece tek başına veya cümle içerisinde anlamı üzerinden amaca uygun kullanabilir.