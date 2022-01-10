Basımevi nasıl yazılır? Basımevi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Türkçede ''ev'' kelimesiyle biten birçok birleşik isim bulunmaktadır. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Yayımevi (Yanlış) - Yayınevi (Doğru)

2- Kitap evi (Yanlış) - Kitabevi - Kitapevi (Doğru)

3- Aş evi (Yanlış) - Aşevi (Doğru)

4- Çay evi (Yanlış) - Çayevi (Doğru)

5- Kesim evi (Yanlış) - Kesimevi (Doğru

Basımevi Nasıl Yazılır?

Kitap ve dergilerin basılıp bandrollendiği yerlere basımevi denir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Basımevi

Basımevi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Öz Türkçe olan Basım ve ev kelimelerinden oluşan basımevi kelimesi birleşik isimdir. Birleşik isimlerin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Basımevi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Basımevi - Doğru Kullanım

Basım evi - Yanlış Kullanım

Haberin Devamı

Basımevi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Beni bugün geçen hafta iş başvurusu yaptığım basımevinden aradılar.

(Doğru Kullanım)

2- Ekonomik nedenlerden dolayı Kızılay'daki basım evini kapatmak zorunda kaldım.

(Yanlış Kullanım)