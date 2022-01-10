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Basımevi nasıl yazılır? Basımevi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Basımevi nasıl yazılır Basımevi kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dil devriminden sonra literatüre girmiş olan basımevi kelimesi, kitap, ansiklopedi, dergi ve gazete gibi süreli, süresiz tüm yayınların kopyalanıp çoğaltıldığı yer anlamına gelir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, Arapça kökenli bir sözcük matbaa kelimesinin yerine basımevi kullanılmaya başlanmıştır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise sık sık karıştırılıyor. Basımevi nasıl yazılır? Basımevi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Türkçede ''ev'' kelimesiyle biten birçok birleşik isim bulunmaktadır. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- Yayımevi (Yanlış) - Yayınevi (Doğru)

 2- Kitap evi (Yanlış) - Kitabevi - Kitapevi (Doğru)

 3- Aş evi (Yanlış) - Aşevi (Doğru)

 4- Çay evi (Yanlış) - Çayevi (Doğru)

 5- Kesim evi (Yanlış) - Kesimevi (Doğru 

 Basımevi Nasıl Yazılır? 

 Kitap ve dergilerin basılıp bandrollendiği yerlere basımevi denir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Basımevi 

 Basımevi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Öz Türkçe olan Basım ve ev kelimelerinden oluşan basımevi kelimesi birleşik isimdir. Birleşik isimlerin ayrı değil bitişik yazılması gerekir. 

 Basımevi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Basımevi - Doğru Kullanım

 Basım evi - Yanlış Kullanım 

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 Basımevi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Beni bugün geçen hafta iş başvurusu yaptığım basımevinden aradılar.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Ekonomik nedenlerden dolayı Kızılay'daki basım evini kapatmak zorunda kaldım.

 (Yanlış Kullanım) 

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