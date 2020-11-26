Basım Teknolojileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Üniversitelerde çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Bölümlerin her birinde asıl amaç bölümün ne ile bağlı olduğuna göre alanı değişse de o alanlara göre nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Herkes tarafından bilinen üniversite bölümleri olsa da birçok kişinin bilmediği bölümlerde bulunuyor. Bu bölümlerden biri de basım teknolojileri bölümüdür. Bu yazıda basım teknolojileri bölümüne dair merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Basım Teknolojileri Bölümü Nedir?

Basım teknolojileri bölümü basım üretim sistemlerinin üstünde gerekli bilgilere hakim olan, gereken zamanda ortaya çıkmış olan problemlerin analizini yapan ve basım üretim işlemlerinin her birini kolaylaştırabilmek için alternatif çözümleri üretecek olan kişilerin yetiştirilmesini amaç edinen akademik bir disiplindir.

Basım Teknolojileri Bölümü Amacı Nedir?

Basım teknoloji bölümündeki temel amaç; basım üretim sistemlerine hakim olan, problem analizi yapabilen, basım üretim işlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacak çözümler üretebilen nitelikli elemanların yetiştirilebilmesidir.

Basım Teknolojileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Basım teknolojileri bölümü mezunu olan bir birey almış olduğu eğitim kapsamında basım endüstrisinin içerisinde gerçekleşebilecek olan olası problemlerin ortadan kaldırılabilmesi ve üretim işlemlerinin verimini arttırabilmek için çalışır.

Basım Teknolojileri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Basım teknolojileri bölümü üniversitelerin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda verilen 4 senelik lisans eğitimini kapsamaktadır. Basım teknolojileri bölümü üniversitelerde yer alan 4 yıllık bölümlerden biridir.

Basım Teknolojileri Bölümünü Okumak İçin Ne Gerekir?

Basım teknolojileri bölümü öğrencilerini üniversiteye giriş sınavlarından alınan sayısal türü puan ve sıralama ile öğrenci alımı yapmaktadır. Basım teknolojileri bölümü okuyabilmek için üniversite giriş sınavından sayısal puan türünde yeterli bir puan almak ve yeterli düzeyde başarı sıralaması elde etmek gerekmektedir.

Basım Teknolojileri Bölümü İngilizce Midir?

Basım teknolojileri bölümü İngilizce olan bölümlerden biri değildir. Basım teknolojileri bölümü eğitim dili Türkçedir.

Basım Teknolojileri Bölümü Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

Basım teknoloji bölümü sınavdan alınan sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

Basım Teknolojileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Basım teknolojileri bölümünde eğitim almak isteyen ve basım teknolojileri bölümünü tercih listesine eklemek isteyen kişilerin merak ettiği hususlardan biri de bölümde hangi derslerin verildiğidir. Basım teknoloji bölümünde verilecek olan derslerin bazıları şunlardır;

Meslek Kimyası

Basım Endüstrisinde Tipografi

İletişim Teknikleri

Teknik Resim

Basım Teknolojileri

Belge ve Sunum Hazırlama Teknikleri

Renk Bilimi

Makina Elemanları

İşyeri Eğitimi

Matbaada Fiziksel ve Kimyasal Testler

Dijital Montaj Teknikleri

Genel Baskı Öncesi Teknolojisi

Baskı Sonrası Üretim Teknolojisi

Basım Endüstrisinde Grafik Tasarım Unsurları

Basım teknolojileri bölümü bu derslerin yanı sıra çok sayıda dersin verildiği bölümlerden biridir. 8 dönemlik olan eğitim süresinde birçok der verilmektedir. Tüm derslerden başarılı olan adaylar lisans diplomasında sahip olacaklardır.

Basım Teknolojileri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Basım teknolojileri bölümünden mezun olan bir kişi basım endüstrisi kapsamında bulunan önemli iş alanlarından ambalaj fabrikaları, klişe şirketleri, matbaa firmaları başta olacak şekilde daha çok sayıda kurum ve kuruluşta çalışabilirler. Aynı zamanda üretim firmalarında yer alan tasarım ekiplerinde de çalışabilirler. Tüm bu iş olanaklarına ek olarak ajanslarda da basım teknoloji bölümü mezunu olan kişiler görsel üretim alanında çalışabilirler. Bunların yanı sıra televizyon kanalları, gazeteler ve yayınevlerinde de çalışma imkanı bulunabilir. Tüm bu iş imkanlarının yanında devletin kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen bir basım teknolojileri mezunu Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli puanı aldığı takdirde atabilecektir.

Basım Teknolojileri Bölümü Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Reklamcılık

Televizyon yayıncılığı

Sosyal medya ve internet tasarımı

Ambalaj tasarımı

Tasarım firmaları

Grafik tasarım ajansları

Haber ajansları

Dergi yayıncılığı

Medya ve yapım şirketleri

Darphaneler

Basım evleri

İletişim şirketleri

Basım Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

2019 – 2020 senesi Yüksek Öğretim Kurumu verilerine göre basım teknolojileri bölümü sadece bir tane üniversitede bulunmaktadır. Türkiye’de sadece bir üniversite basım teknoloji bölümü eğitim vermektedir. Marmara Üniversitesinin Uygulamalı Bililer Yüksekokulunda basım teknolojileri bölümü bulunmaktadır. Bir devlet üniversitesi olan Marmara Üniversitesi basım teknolojileri bölümünü barındıran tek üniversitedir.