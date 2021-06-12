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Eğitim
Zülal ATAGÜN
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Basılı karneler 2 Temmuz’da

Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
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Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
Basılı karneler 2 Temmuz’da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Burdan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi.

Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:

- Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burda bir sıralama sözkonusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil.

EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM

- Tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı ve birkaç hafta içinde de bu süreç de tamamlandı. Dolayısıyla tam zamanlı olarak Eylül’de okulu açalım yüz yüze eğitime başlayalım istiyorum. Birinci önceliğimiz Eylül’de tamamen okulları açmak.

UZAKTAN DERS SEÇENEĞİ

- Niyetimiz tümüyle yüz yüze eğitim yapmak. Ortaöğretimde bazı derslerin uzaktan alınabilmesi gibi seçeneklerimiz var. O derste öğrenciler kulüplerde çalışıp, başka faaliyetler yapacak zamanı olsun diye.

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Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
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