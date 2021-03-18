Başı Göğe Ermek ne demek? Başı Göğe Ermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başı göğe ermek deyimi kişinin beklemediği bir anda mutlu olması şeklinde açıklanabilir. Cümle içinde de bu anlamı ile kullanılmaktadır. Başı göğe ermek deyimini cümle içinde kullanmak için öncelikli olarak anlamının bilinmesi oldukça önemlidir.

Başı Göğe Ermek Ne Demek?

İnsanlar beklenmedik durumlarda bir anda mutlu oldukları zaman bu durum başı göğe ermek deyimi ile anlatılmaktadır.

Başı Göğe Ermek Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişiler beklemedikleri anda yaşadıkları bir durumda ilgili olarak mutlu oldukları zaman bu durumun anlatılması için başı göğe ermek deyimi kullanılmaktadır.

Başı Göğe Ermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Beni bu kötü duruma düşürdüğü için başı göğe ermiştir.

Bu cümlede kişinin yaşadığı olumsuz bir duruma sebep olan başka birinin yaşadığı sevinçten bahsedilmektedir.