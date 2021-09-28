Başbaşa nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Başbaşa kelimesinin doğru yazımı

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Baş başa kelimesi yazımında sıklıkla yapılan yazım yanlışı bitişik mi ayrı mı yazılacağı konusunda olmaktadır. Baş başa kelimesi doğru yazımı belirli kurallar çerçevesinde belirlenmiştir.



Baş Başa Kelimesi Nasıl Yazılır?



Baş başa kelimesi doğru yazılışı baş başa şeklinde kabul edilmektedir. Türk Dil kurumuna göre baş başa kelimesinin doğru yazılması için ayrı yazılması gerekmektedir. Genellikle yazım yanlışı olarak ise başbaşa şeklinde bitişik yazıldığı görülmektedir.



Baş Başa Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Baş başa kelimesi bir durum belirttiği ve iki kişinin bir araya gelmesi ile ilgili bir özellik bildirdiği için ayrı yazımı doğru olmaktadır. Baş başa şeklinde doğru yazımı bulunmaktadır. Birleşik yazılmamalıdır.