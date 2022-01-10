Başbaşa nasıl yazılır? Başbaşa kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Baş kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve deyimler şu şekildedir:

1- Başı çekmek 2- Başlık 3- Başkan 4- Baş Belası 5- Baştan Aşağıya

6- Baştan beri 7- Başım Gözüm Üstüne 8- Baş Aşağı 9- Başkaldırmak

10- Baştan Çıkarmak 11- Baştan Sona Kadar 12- Bir Başına

Baş Başa Nasıl Yazılır?

Hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde en sık kullanılan ikilemelerden biri olan baş başa, başka kimse olmadan anlamına gelir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

BAŞ BAŞA

Baş Başa Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Cümle içinde hem zarf tümleci hem de ikileme olarak kullanılan Baş Başa kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Baş Başa - Doğru Kullanım

Başbaşa - Yanlış Kullanım

Baş Başa Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Bu akşam baş başa verip tüm meselelere ortak çözüm noktası arayacağız.

(Doğru Kullanım)

2- Başbaşa görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. (Yanlış Kullanım)