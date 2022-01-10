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Başbaşa nasıl yazılır? Başbaşa kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Başbaşa nasıl yazılır Başbaşa kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılan baş kelimesi, eski Türkçe sözcüklerden biridir. Ser kelimesiyle eş anlamlı olan bu kelimenin sözlük anlamı kafadır. Mecazen bir topluluğun ya da kurumun lideri olan kişilere de baş denir. Baş kelimesi yinelendiği takdirde ikileme olarak kullanılır. Örneğin: ''Nihayet baş başa görüşebildik.'' Baş başa nasıl yazılır? Baş Başa kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Baş kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve deyimler şu şekildedir:

 1- Başı çekmek 2- Başlık 3- Başkan 4- Baş Belası 5- Baştan Aşağıya

 6- Baştan beri 7- Başım Gözüm Üstüne 8- Baş Aşağı 9- Başkaldırmak

 10- Baştan Çıkarmak 11- Baştan Sona Kadar 12- Bir Başına 

 Baş Başa Nasıl Yazılır? 

 Hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde en sık kullanılan ikilemelerden biri olan baş başa, başka kimse olmadan anlamına gelir. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 BAŞ BAŞA 

 Baş Başa Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Cümle içinde hem zarf tümleci hem de ikileme olarak kullanılan Baş Başa kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Baş Başa - Doğru Kullanım

 Başbaşa - Yanlış Kullanım 

 Baş Başa Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Bu akşam baş başa verip tüm meselelere ortak çözüm noktası arayacağız.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Başbaşa görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. (Yanlış Kullanım)

 

 

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