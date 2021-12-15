Başarıya göre yüzde 100 burs

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Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. 4, 5, 6, 7’nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 90 dakika olacak. 8, 9, 10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın süresi 120 dakika olacak. 8’inci sınıflara 75 soru, 9 ve 10’uncu sınıflara 80 soru, 11’inci sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Türkiye genelinde yaptığımız Kabul Sınavı’na Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katılabiliyor. Böylece öğrenciler, sınavdan aldıkları puana göre hem eksiklerini görme şansı buluyor ve kendi akademik düzeyini değerlendirebiliyor” dedi.