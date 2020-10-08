Başarılı öğrencilere ihtiyaç desteği

Buna göre, siber güvenlik alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için eğitim faaliyetlerini sürdüren mesleki teknik eğitim kurumlarında eğitim gören başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilere başarı ve ihtiyaç desteği verilecek. Böylece öğrencilerin desteklenerek teknoloji üreten, nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenecek.

'SAVUNMA SİSTEMLERİ İNŞA ETMENİN ÖNEMİ ARTIYOR'

İmza töreninde konuşan Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer aldığını hatırlattı ve siber güvenlik alanında eğitim gören öğrencilere burs imkânı sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Can, katkılarından dolayı tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise siber güvenlik alanındaki ilk meslek lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aynı zamanda bir model olacağını ifade etti. Yazıcı, tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığını belirterek şunları söyledi:

"2023 Eğitim Vizyonu ile ülkemizdeki mesleki eğitimin çok geliştiğini ve bu gelişmede sektör temsilcilerinin desteğinin çok değerli olduğunu ifade etmek isterim. Öğrencilerimiz, bu okullarda öğrendiklerini uygulayabiliyor, keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

'İHRACAT İÇİN MESLEK LİSELERİ GELİŞTİRİLMELİ'

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, okulun tüm sektörlere katkı sunacağını ifade etti. Eğitime desteğin gelecek bakımından çok önemli olduğunu belirten Özmaharatlı, mesleki eğitime destek sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt ise memleket meselesi gördükleri mesleki eğitimin siber güvenlik alanı bakımından bugün çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş, meslek liselerine çok büyük destek sunduklarını belirterek, "Ülkemizin ihracatın artması için meslek liselerinin geliştirilmesi gerekiyor" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkan Vekili Bekir Aydın da mesleki ve teknik eğitimin temelinin saha çalışmaları olduğunu ifade ederek, "Meslek liselerinin hak ettiği yere gelmesi durumunda ülkemizin sanayisi gelişecek. Mesleki ve teknik eğitimde sahip olunan enerji ve zekâyı en verimli şekilde sahaya yansıtmak için her tür katkıya hazırız" diye konuştu.