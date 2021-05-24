Başakşehir ilk fen lisesine kavuştu

Hayırsever iş insanı İsmail Kemal Demiröz’ün bağışıyla yapımı 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlan Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi 47 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 20 derslikli fen lisesi, 3 katlı ortaokul, 330 metrekarelik aile sağlık merkezi, iki katlı mescit, 100 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu, 12 derslik ve okul öncesi için iki faaliyet odası olan bir ilkokul, 23 bin 600 metrekare yeşil alanda oluşan dev kompleksin açılışı için İstanbul’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

YÜREK MESELESİ

"Sadece bu açılış için İstanbul’dayım. Bunu çok önemsiyorum çünkü bu meseleler parayla olan, bütçeyle olan meseleler değil. Bu meseleler yürek meselesi, bilek meselesi, inanç meselesi. Herkesin parası olabilir, maddi imkanı olabilir ama herkes hayır yapamaz. Allah nasip etmez. Demiröz ailesinin böyle bir yüce gönüllülükle muhteşem bir aile birliği içerisinde çok güzel bir istikamette yürüyüşleri bizleri çok memnun ediyor.

NESİLLER BOYU GURUR DUYULACAK

"Bu çocukların geleceği için, bir ülkenin geleceği için, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, öğretmenlerinin hizmet edeceği, onların çocuklarının eğitim alacağı kurumları hayata geçirmek gerçekten çok büyük bir hizmet. Burada öylesine güzel bir tablo var ki; Bir şehrin, İstanbul gibi bir şehrin böyle güzel bir valisi olursa eğitimin peşinde koşan koşturan, Başakşehir 'de öncülük eden bir başkanı olursa, böyle Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müdürü olursa, böyle okul müdürleri olursa, böyle bir aile olursa, çok güzel olur her şey. Nesiller boyunca gurur duyulacak böyle güzel eserler olursa gerçekten bu mutluluğu hep birlikte paylaşmak lazım."

BİZİM İŞİMİZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK

Diyorum ki; biz bir çocuğun gülümsemesine hayranız. Bizim işimiz öğretmenlerin ve çocukların yüzünü güldürmek, bunları mutlu etmek ve bunun mekanlarını oluşturmak çok kutsi bir iş. Hele bu el birliğiyle, iş birliğiyle hayırseverler vasıtasıyla olursa o zaman bu meselenin tadı tuzu tümüyle yerine geliyor. Ve bizle ülkemiz adına, geleceğimiz adına bir sevince boğuluyoruz ve geleceğe dair umutlarımız artıyor. Bu ülkenin geleceğine ilişkin umutlarımız yükseliyor. İnsana ve insanlığa dair beklentilerimiz yükselişe geçiyor. Şu mekanlarda neler yaşanacak, öğretmen odalarında neler konuşulacak? Buradan bu ülke için, bu dünya için, insanımız için, insanlık için hangi değerler yetişecek. Bir çocuğun hayaliyle beraber dünya nasıl güzelleşecek. Bütün bunların bir film şeridi gibi gözlerimizin önünde akıyor olması bizim heyecanımızın da temel sebebini oluşturuyor. Bu tür çalışmaların toplumumuz için bir yol haritası olması, bir ahlak telakkisi içerisinde nice eğitim tesislerinin vücuda getirilmesi çok çok önemli. Ben sadece sevincimi paylaşmak, şükrümü eda etmek, teşekkür etmek için buradayım. Bu teşekkürü de Türkiye’deki tüm hayırseverlere ediyorum.”

HEDEF: TÜM TÜRKİYE'DE 15 BİN OKUL

Bakan Selçuk ayrıca bu yıl İstanbul'da başlayan ‘Hayat Boyu Öğrenen Mahalle’ projesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm Türkiye'de hayata geçirilecek uygulamayla halk eğitimi merkezi kursları mahallelere taşınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında Hayat Boyu Öğrenen Mahalle pilot uygulamasının sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk’un paylaşımı şöyle:

“Bir mahalle öğrenir, eğitim her haneye yayılırsa nasıl olur? 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' projemizde, resimden seramiğe, takı tasarımından arıcılığa 73 farklı kursun pilotlama sonuçları muazzam. Hedef, Türkiye genelinde 15.000 okul, 15.000 mahalle. Evdeyseniz biz geliyoruz.”