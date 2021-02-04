Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri günümüzde çok sık kullanılan ve öğüt verici olan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer sözüdür. Son yıllarda anlamı oldukça merak edilen bu atasözü TDK sözlüklerinde belirtilmiştir. Peki Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer atasözünün anlamı nedir? Sizlere bu atasözünün örnek cümle içinde kullanımı ne anlamını detaylıca açıkladık.
Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece düşünce veya öğüt olarak ifade etmiş ve kalıplaşmış biçimde bulunan benimsenmiş özlü sözlere atasözleri denir.
Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Atasözleri hem öğüt vermek hem de anlatılmak isteneni doğru bir şekilde aktarmak için kullanılan sözlerdir. Günlük hayatta çok sık kullandığımız atasözlerinin anlamlarını bilmek de oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumuna göre Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer atasözünün anlamı şu şekildedir:
- İnsan olgunlaştıkça alçak gönüllülüğü de artar.
Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Atasözleri anlamları doğrultusunda cümle içerisinde çok sık kullanılmaktadır. Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer atasözünün cümle içerisinde örnek olarak şu şekilde verebiliriz;
- Çocukken böyle değildi. Başak büyüdükçe boynunu eğermiş.
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