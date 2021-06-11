Başabaş nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Başabaş yazımı

Başa baş kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Eşit 2- Muvazi 3- Denk 4- Benzer. Kafa Kafaya ikilemesi de cümle içerisinde başa baş sözcüğünün yerine kullanılabilir.

TDK'ya Göre Başa Baş Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Değeri ve niteliği aynı olan tüm nesneler için başa baş kelimesi kullanılır. Bu ikilemenin bir diğer anlamı ise beraberedir. Örneğin varış çizgisine aynı anda ulaşan iki yarışmacı için başa baş sözcüğü kullanılır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

BAŞA BAŞ

Dil bilgisi kurallarına göre ikilemelerdeki kelimelerden biri ek alsa bile ayrı yazılır. Başa baş sözcüğü de bir ikileme olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir. Bu nedenle kelimenin ''Başabaş'' şeklinde yazılması hatalıdır. Aynı kural ''kafa kafaya'' ve ''kora kor'' ikilemeleri için de geçerlidir.

Örnek Cümleler:

1- İki ekip de yarışmayı başa baş götürüyor. - Doğru

2- Başabaş devam eden mücadelenin galibi kim olacak? - Yanlış