Başa Kakmak ne demek? Başa Kakmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler duyguları dile getirirken ifadelerimizi güçlendirmek, daha iyi anlatabilmek için kullanılan kalıplaşmış söz dizilimleridir.

Başa Kakmak Ne Demek?

Başa kakmak deyimi hala kullanımda olan deyimlerdendir. Anlamı nedeniyle günlük konuşma dilinde karşılaştığımız deyimler arasında yer alır. Başa kakmak yapılan bir iyiliğin karşı tarafa sürekli olarak hatırlatılmasıdır. İyilik yapan kimse bunu karşı tarafa her defasında söyleyerek yüzüne vuruyorsa burada başa kakmak deyimi kullanılmaktadır.

Başa Kakmak Deyiminin Anlamı

Başa kakmak deyimi gördüğünüz bir iyiliğin sürekli olarak söylenmesi durumunda kullanılır. Anlamı ise yapılan bir iyiliğin tekrar tekrar söylenerek, karşı tarafın kendini ezik hissetmesini sağlamaktır. Bu durum başak kakmak deyimi ile anlatılmaktadır.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı(TDK)

Başa kakmak deyiminin tam olarak anlaşılması açısından Türk Dil Kurumunun vermiş olduğu örnek cümle içinde kullanımları incelenebilir.