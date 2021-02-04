Başa Gelmeyince Bilinmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başa gelmeyince bilinmez atasözü, insanların başkalarının başına gelen şeyleri, kendi başlarına gelmeden anlamayacakları anlamına gelmektedir.

Başa Gelmeyince Bilinmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan bir olayın ne kadar acı verici olduğunu, o olay kendi başına gelmeden anlayamaz. Bu yüzden de başkalarının yaşadığı acı olaylar ya da felaketler hakkında yorum yapılmamalıdır. İnsan ancak aynı olay kendi başına geldiğinde ve kişi bu acıyı duyumsadığında o olayların ne kadar acı verici olduğunu idrak eder. İnsanların yaşadığı olaylar hakkında, o konuda fikir sahibi yapmadan konuşmak kötü bir alışkanlıktır ve insana toplum nezdinde zarar verir.

Başa Gelmeyince Bilinmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onların yaşadıklarına bakıp da bu olaylar hakkında yorum yapma, çünkü başa gelmeyince bilinmez.