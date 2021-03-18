Başa Gelmek ne demek? Başa Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başa gelmek deyimi, kişinin kötü bir durum ile karşılaşması durumunda kullanılan bir söz olarak karşımıza çıkmaktadır. Siz de başa gelmek deyimi ile ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz eğer içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Başa Gelmek Deyimi Ne Demek?

Başa gelmek deyimi, kötü bir olaya maruz kalınması durumunda kullanılan bir deyimdir. Kötü ve olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalan kişi için başa gelmek deyimi kullanılmaktadır.

Başa Gelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Başa gelmek deyimi, bir kişinin veya çevresindekilerin de hayatını etkileyecek olan olumsuz olaylar ile karşılaştığını ifade etmek için kullanılır. Kişinin yaşadığı kötü olaylar sonucunda kullanılan başına gelmek deyimi genel olarak olumsuz şartlar oluştuğunda kullanılır.

Başa Gelmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanılması

Yıllar önce olabilecek tüm olumsuzluklar onun başına geldi.