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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:28 | Son Güncelleme:

Başa Gelen Çekilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Başa Gelen Çekilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Gerekli zamanlarda yerine tam oturan en önemli atasözleri arasında başa gelen çekilir cümlesi gelmektedir. Son dönemlerde ise internet üzerinden çok sık araştırılan atasözleri içerisinde yer almaktadır. İşte başa gelen çekilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Özellikle zorlu dönemleri ve bazı sorumlulukları almak şeklinde farklı cümlelerde kullanılan başa gelen çekilir atasözü, aynı zamanda tek başına da kullanılabilmektedir. Bu atasözünün anlamını öğrenmek suretiyle farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 Başa Gelen Çekilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bazen ne kadar zorluk içerisinde kalınırsa kalınsın, bundan kurtuluş olmaz ve yaşanması gerekir. Bazı kötü durumların ve felaketlerin önüne geçmek zor olduğu için, kişi üzerine çöken acıları göğüslemek mecburiyetinde kalabilir. Böyle zamanlarda durumu kabullenmek ve yaşananların sorumluluğunu almak şeklinde ifade edebilmektedir.

 Başa Gelen Çekilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Tek başına veya başa gelen çekilir atasözünün cümle içerisinde amaca göre farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

 ‘’Böyle zamanlarda başa gelen çekilir, artık yapacak bir şey yok.’’

 Bu şekilde atasözünün anlamına bağlı olarak değerlendirebilirsiniz.

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