Başa Gelen Çekilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle zorlu dönemleri ve bazı sorumlulukları almak şeklinde farklı cümlelerde kullanılan başa gelen çekilir atasözü, aynı zamanda tek başına da kullanılabilmektedir. Bu atasözünün anlamını öğrenmek suretiyle farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Başa Gelen Çekilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazen ne kadar zorluk içerisinde kalınırsa kalınsın, bundan kurtuluş olmaz ve yaşanması gerekir. Bazı kötü durumların ve felaketlerin önüne geçmek zor olduğu için, kişi üzerine çöken acıları göğüslemek mecburiyetinde kalabilir. Böyle zamanlarda durumu kabullenmek ve yaşananların sorumluluğunu almak şeklinde ifade edebilmektedir.

Başa Gelen Çekilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tek başına veya başa gelen çekilir atasözünün cümle içerisinde amaca göre farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Böyle zamanlarda başa gelen çekilir, artık yapacak bir şey yok.’’

Bu şekilde atasözünün anlamına bağlı olarak değerlendirebilirsiniz.