Baş Nereye Giderse Ayakta Oraya Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri kültürümüzde çokça kullanılır. Bu cümleler geçmişten gelen ve insana öğüt verme özelliği taşıyan cümlelerdir. Baş nereye giderse ayakta oraya gider atasözünü de mutlaka duymuşsunuzdur. Bu atasözünün doğru bir şekilde kullanılması için anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Baş Nereye Giderse Ayakta Oraya Gider Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar topluluk halinde yaşamlarını idame ettirirler. Bu toplumlarda genelde liderler bulunur. Liderler nasıl davranırsa insanlar da o şekilde davranmaya meyillidir. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede de durum bu şekildedir. Çocuk anne ve babasını rol model alır ve ebeveynleri nasıl davranırsa kendisi de o şekilde davranmaya çalışır. Bu sebeple toplumda belli bir vasfı olan insanların topluma iyi bir şekilde örnek olması gerekmektedir.

Baş Nereye Giderse Ayakta Oraya Gider Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çocuğuna iyi örnek olmalısın unutma baş nereye giderse ayakta oraya gider.