Baş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Başın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Baş kelimesinin eş anlamlıları esas, kafa, temel ve zihniyet kelimeleridir.

Baş Nedir?

Baş kelimesinin ne anlama geldiği bilinmelidir ki onunla aynı anlama gelen kelimeler bulunabilsin. Baş kelimesinin birçok anlamı vardır. Baş kelimesi genel olarak kafa veya ser anlamlarında kullanılmaktadır. Baş kelimesi başlangıç anlamlarında da kullanılmaktadır. Baş kelimesi genel olarak bu anlamlarda kullanılsa da birçok anlamı vardır.

Baş Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Baş kelimesiyle aynı anlama sahip dört adet kelime bulunmaktadır. Baş kelimesiyle aynı anlama sahip kelimeler esas, kafa, temel ve zihniyet kelimeleridir. Baş kelimesi geçen bir cümlede baş kelimesi yerine bu kelimeler kullanıldığında cümlenin anlamında bir bozulma olmamaktadır.

Baş Kelimesine Örnek Cümleler

Bir işe başlanmadan her şeyi başında konuşmak gerekli. / Bir işe başlanmadan her şeyi temelinde konuşmak gerekli.

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Baş başa verip bu sorunun çözümünü bulacağız. / Kafa kafaya verip bu sorunun çözümünü bulacağız.

Binanın başında sıkıntı çıktığı için inşaat halinde kaldı. / Binanın temelinde sıkıntı çıktığı için inşaat halinde kaldı.

Her işin başında kurallara uyulmalıdır. / Her işin esasında kurallara uyulmalıdır.