Baş Göz Etmek ne demek? Baş Göz Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anadolu'da Baş Göz Etmek deyimi ile birlikte kullanılan ve anlamı evlendirmek olan birçok deyim var. ''Mürüvvetini Görmek'' ve ''Düğün Dernek, Hep Bir Örnek'' deyimleri de en az Baş Göz Etmek kadar yaygındır.

Baş Göz Etmek Ne Demek?

Baş Göz Etmek deyimi, birini evlendirmek demektir. Bu deyim, birinin evlenmesine yardım etmek ve gelin - damat arasında arabuluculuk yapmak anlamına da gelir.

Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre baş göz etmek deyimi ''Başını Bağlamak'' deyimi ile eş anlamlı olup birini evlendirmek demektir.

Baş Göz Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Annemle babam beni baş göz etmek istese de ben evlenmek istemiyorum.

2- Sonunda Selma ile Ali'yi baş göz ettiler.

3- Bak yaşın geçiyor, seni artık baş göz edelim.