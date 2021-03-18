Baş Göstermek ne demek? Baş Göstermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baş göstermek deyimi günümüzde bulunduğumuz durumu anlatmak üzere kullanılan deyimlerden birisidir. Daha çok tepki gösteren kişi için söylenir. Öne çıkmayı vurgu yapmayı özetleyen bir deyimdir.

Baş Göstermek Ne Demek?

Baş göstermek deyimi daha çok öne çıkmayı, ön planda olmayı ve dikkat çeken özelliği tanımlamak amacı ile baş göstermek deyimi kullanılır.

Baş Göstermek Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Ortaya çıkmak, belirmek, vuku bulmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Bir şeyin aniden ya da zamanla gözden kaçarak ortaya çıkması durumunda kullanılan bir deyimdir. Baş göstermek deyimi yüksek ses tonuyla konuşup hakkını savunan ve vazgeçmeyen kişiler içinde kullanılır.

Edindiği fikri savunmaktan vazgeçmeyip adeta baş gösterdi.