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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

Baş Etmek ne demek? Baş Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Baş Etmek ne demek? Baş Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baş etmek kelimesi Türkçede gücü yetmek, olaylara başa çıkmak ve olayları idare etmek anlamına gelmektedir. Bununla beraber bu kelime başarı kazanma anlamına da gelmektedir. Bir olaya karşı direnç göstermek, karşı durmak ve bu olaya karşı kişinin gücünün yetmesini ifade eder. Sizler için baş etmek kelimesi hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Baş etmek bir zorlukla ve güçlükle savaşmak anlamına gelmektedir.

 Baş Etmek Ne Demek?

 Baş etmek gücü yetmek, direnç göstermek anlamına gelmektedir. Deyim içerisinde de sıklıkla kullanılan bu kelime, güç durumları açıklamak için tercih edilmektedir. Baş etmek kelimesi olaylarla mücadele etmek, emek vermek ve zor olan olaylardan çıkmak anlamına gelmektedir.

 Baş Etmek Deyiminin Anlamı

 Baş etmek deyiminin anlamı, başarı kazanmaktır. Bir olayla kişinin mücadele ettikten sonra, bu olayla ilgili başarı kazanmasıdır, bu olaya gücü yetmesidir.

 Baş Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Baş etmek başa gelen olayla mücadele durumunu anlatır. Buna örnek olarak kullanılabilecek cümleler ise şu şekildedir;

Ben onlarla baş ediyordum ancak Ecrin bu durumdan vazgeçti.

Ben bütün zorluklarla baş edebiliyorum fakat kardeşim zorluklara karşı savunmasız.

Bu ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışıyorum fakat hiç iş bulamıyorum.

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