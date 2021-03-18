Baş Etmek ne demek? Baş Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baş etmek bir zorlukla ve güçlükle savaşmak anlamına gelmektedir.

Baş Etmek Ne Demek?

Baş etmek gücü yetmek, direnç göstermek anlamına gelmektedir. Deyim içerisinde de sıklıkla kullanılan bu kelime, güç durumları açıklamak için tercih edilmektedir. Baş etmek kelimesi olaylarla mücadele etmek, emek vermek ve zor olan olaylardan çıkmak anlamına gelmektedir.

Baş Etmek Deyiminin Anlamı

Baş etmek deyiminin anlamı, başarı kazanmaktır. Bir olayla kişinin mücadele ettikten sonra, bu olayla ilgili başarı kazanmasıdır, bu olaya gücü yetmesidir.

Baş Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Baş etmek başa gelen olayla mücadele durumunu anlatır. Buna örnek olarak kullanılabilecek cümleler ise şu şekildedir;

Ben onlarla baş ediyordum ancak Ecrin bu durumdan vazgeçti.

Ben bütün zorluklarla baş edebiliyorum fakat kardeşim zorluklara karşı savunmasız.

Bu ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışıyorum fakat hiç iş bulamıyorum.