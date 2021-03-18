Baş Döndürücü ne demek? Baş Döndürücü deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baş döndürücü deyimi baş döndürecek kadar bir işten ya da bir kişiden etkilenmek şeklinde ifade edilebilir. Bu deyimin cümle içinde kullanılabilmesi için anlamının bilinmesi gerekir. Böylelikle doğru anlamı ile cümle içinde kullanmak mümkün olacaktır.

Baş Döndürücü Ne Demek?

Baş döndürücü deyimi kişilerin bir konu ya da kişiden çok fazla etkilenmesi anlamında kullanılmaktadır. Karşısındaki kişi, olgu ya da mekanın güzelliğinden oldukça etkilenmek şeklinde açıklanabilir.

Baş Döndürücü Deyiminin Anlamı (TDK)

Baş döndürücü hızlı bir şekilde gerçekleşen durumlar ya da mükemmel bir güzelliğin tarif edilmesi için kullanılan bir deyimdir.

Baş Döndürücü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Her şey baş döndürücü bir şekilde gerçekleşti.

Bu cümlede olayların oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden bahsedilmektedir.

Baş döndürücü güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Bu cümlede kişinin oldukça güzel olduğu ve bu güzelliği ile insanları etkilediğinden bahsedilmektedir.