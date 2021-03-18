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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 03:12 | Son Güncelleme:

Baş Belası ne demek? Baş Belası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Baş Belası ne demek? Baş Belası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günlük hayatta sık sık kullanılan sözcük gruplarıdır. Gün içinde karşılaşabileceğimiz durumların kısa bir cümle ile analizini yapmaktadırlar. Baş belası deyimi de bunlardan biridir. Baş belası ne demek? Baş belası deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıl ve benzeri bilgileri derledik.

Baş belası insana günlük hayatta zorluk çıkaran yakınları ifade etmek için kullanılmaktadır.

 Baş Belası Ne Demek?

Baş belası, günlük hayatta nitelendirme görevi gören bir deyimdir. İnsanların yakınlarındaki kişilerin, o insanların hayatında daima zorluk ve sıkıntı çıkartması üzere, onlara verdiği bir adlandırma olarak bilinir. Bir nevi sıfat görevi de görmektedir.

 Baş Belası Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Baş belası deyiminin anlamı Türk Dil Kurumunda da belirtilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu deyimin anlamı şu şekildedir: Sürekli rahatsız eden, yük olan, bir kimseye musallat olup sıkıntı veren ve uzaklaştırılamayan kişi ya da şey anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

 Baş Belası Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Baş belası deyimi günlük hayatta gerçekleştirilen sohbetlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin: Mahallenin en baş belası çocuklarından birine araba çarpmış.

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