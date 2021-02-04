Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
En anlamlı ve ölçülü atasözleri arasında baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözü geliyor. İnsan dayanışmasını ele alan bu atasözünün tam anlamı hakkında pek çok kişi bilgi almaya çalışmaktadır. İşte baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında bilgiler.
Birlikteliği ve dayanışmayı ele alarak güzel bir anlam sunan baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözü, günümüzde pek çok yerde kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamını öğrenerek sizde değişik amaçlar altında değerlendirebilirsiniz.
Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Herhangi bir iş yapabilmek için başkalarından yardım almak gerekir. Bazen tek başına işi yapmak zor olur ve tamamlanamaz. Ancak birlik olunursa her işin üstesinden gelmek mümkündür.
Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözünün tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
‘’Bu işi yapmak kolay değil; sonuçta baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.’’
Bu şekilde kullanabilir ya da tek başına herhangi bir durum karşısında değerlendirebilirsiniz.
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