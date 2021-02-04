Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birlikteliği ve dayanışmayı ele alarak güzel bir anlam sunan baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözü, günümüzde pek çok yerde kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamını öğrenerek sizde değişik amaçlar altında değerlendirebilirsiniz.

Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir iş yapabilmek için başkalarından yardım almak gerekir. Bazen tek başına işi yapmak zor olur ve tamamlanamaz. Ancak birlik olunursa her işin üstesinden gelmek mümkündür.

Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözünün tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Bu işi yapmak kolay değil; sonuçta baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.’’

Bu şekilde kullanabilir ya da tek başına herhangi bir durum karşısında değerlendirebilirsiniz.