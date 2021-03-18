Barut Fıçısı ne demek? Barut Fıçısı Deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler bir konu ile alakalı vurgu yapmak ve durumun ciddiyetini açıklamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Dilimizde pek çok deyim vardır ve bunların cümle içinde doğru bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle anlamlarının bilinmesi gerekir.

Barut Fıçısı Ne Demek?

Barut fıçısı deyimi ortamın gergin olduğu durumlarda kullanılan bir deyimdir. Yani burada aniden bir karışıklık ya da öfke patlaması yaşanabilir. Bu durumu anlatmak için de barut fıçısı deyimi kullanılmaktadır.

Barut Fıçısı Deyiminin Anlamı (TDK)

Barut fıçısı deyimi ortamda aniden bir sorun ya da kargaşa çıkacağı durumlarda kullanılmaktadır. Bu deyim çoğu zaman oldukça sinirli ve patlamaya hazır kişiler için de kullanılmaktadır. Böyle kişiler kavga etmek için bahane ararlar ve bu durum barut fıçısı deyimi ile anlatılır.

Barut Fıçısı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Öğretmen barut fıçısı gibi her hareketimize sinirleniyor.