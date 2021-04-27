Bartın plaka kodu kaçtır? Bartın ve ilçelerinin plaka harfleri

Bartın, 59 kilometrelik uzunluğu ile Karadeniz’in batı bölgesinde yer alan bir ilimizdir. İl geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 74 numaralı plaka kodu ile kayıtlardaki yerini almıştır. 74 plaka kodu Bartın’a ait olmakla birlikte bu kodla trafiğe çıkan araçların Bartın’ı temsil ettiği bilinmiştir. Plaka kodları ilgili aracın hangi ilde kaydının bulunduğunu gösteren bir kayıt ibaresidir.

Bartın’ın Plaka Kodu Kaçtır?

Bartın, 74 numaralı plaka koduna sahiptir. Bu kodla sisteme kayıt olan araçlar Bartın’ın bazı ilçelerinde kayıt altına bu şekilde isimlendirilmiştir.

Bartın ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bartın’ın plaka harfleri sisteme şu şekilde kaydedilmiştir;

77 AC 001-74 AZ 999, 74 M 0001-74 M 2500, 74 MA 001-74 MA 999, 74 T 0001-74 T 2500, 67 PA-PE 001-270 Bartın’ın merkezini ifade eden plaka harfleridir. Bu harflerle araç kullanan sürücüler Bartın merkeze kayıtlı olduklarını bildirmiş olur. İlin bilinen farklı bir plaka harf düzeni bulunmamaktadır.

Trafikte araç kullanan kişilerin sahip olmakta zorunlu oldukları plakaların başında 74 yazısının görülmesi halinde o ilin Bartın olduğu anlaşılır. İlin güncel telefon alan kodu 378 olarak bilinir. 0378 ile başlayan aramalar o ilin Bartın olduğunu gösterir.

Bartın’ın aynı zamanda 4 temel ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler başta Bartın il merkezi olmak üzere Amasra, Ulus ve Kurucaşile olarak bilinmektedir. Nüfusu güncel verilere göre 198.249 olan Bartın’da yıllık nüfus artış oranları %0,38 ile azalmış, genel yoğunluk merkez ilçesinde toplanmıştır. 263 köyden ve 50 mahalleden oluşan bu ilin plaka harfleri de farklıdır. 2.330 km’lik yüz ölçümü ile küçük bir il olan Bartın’ın çevresinde Karabük, Kastamonu ve Zonguldak gibi iller yer alır.