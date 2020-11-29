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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.11.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Bartın İl Milli Eğitim’e yeni müdür

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Bartın İl Milli Eğitim’e yeni müdür
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Amasra ilçe milli eğitim müdürü Oğuzhan Acar atandı.

Bartın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Boş kalan Bartın Milli Eğitim Müdürlüğüne de Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar getirildi.

OĞUZHAN ACAR KİMDİR?
1978 tarihinde Karabük ilinde doğdu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karadeniz Ereğli Eğitim Fakültesinden 2002 yılında mezun olarak göreve başladı. Beş yıl öğretmenlik, yedi yıl okul müdürlüğü yaptıktan sonra Aralık 2013 tarihinde Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine atandı.

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