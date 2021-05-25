Barometre nedir, ne işe yarar ve neyi ölçer? Barometre nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır

Barometre genel olarak atmosferdeki hava basıncını ölçmeyi sağlayan bir alet olarak bilinmektedir. Barometrelerin civalı ve metal olarak iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

Barometre Nedir?

Atmosferdeki hava basıncının ölçülmesi çok önem taşımaktadır. Barometre de atmosferdeki hava basıncını ölçmek için kullanılan alete verilen isimdir. Atmosferde bulunan açık hava basıncı barometre ile milibar cinsinden ölçülmektedir. Barometre kullanılarak atmosferdeki hava basıncı kolay bir şekilde tespit edilir. Bunun yanı sıra barometrede yer alan veriler sayesinde de kısa süreli hava tahminleri yapılabiliyor. O nedenle barometre atmosferdeki hava basıncının kısa sürede ölçülmesini de sağlamaktadır.

Barometre Ne İşe Yarar?

Fransız bilim insanı Blaise Pascal tarafından ilk defa 1647 yılında kullanılmaya başlanan barometre atmosferdeki hava basıncının ölçülmesini sağlamaktadır. Fizik derslerinde de çok bahsi geçen barometre açık hava basıncının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Oldukça hassas bir yapıya sahip olan barometre geçmiş yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Barometre kullanılarak hava tahmini yapılabilir. Bu özellikle kısa vadeli hava tahminlerinde kullanılmaktadır. Ancak uzun süreli hava tahmini yapılacak ise barometre işe yaramayabilir.

Barometre Neyi Ölçer?

Günümüzde sıkça kullanılan barometre atmosfer basıncının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Barometrelerin genellikle cıvalı ve aneroid çeşitleri bulunur. Barometrelerin en yaygın örneklerinden bir tanesi de altimetrelerdir. Altimetreler dağcılıkta ve hava taşıtlarında kullanılırlar. Barometre çeşitleri atmosferdeki hava basıncını ölçmeye yarayan alet olarak bilinmektedir. Cıvalı, sifonlu, kadranlı ve aneroit gibi çeşitleri bulunan barometreler çoğu zaman kısa vadeli hava tahminlerinde kullanılmaktadır. Barometrelerin kullanımına önem verilmesi gerekir.

Barometre Nasıl Çalışır?

Barometre ile kısa vadeli hava tahmini yapılırken basıncın düşme eğilimi incelenir. Basıncın düşme eğilimine girmesi ve sürekli düşüş göstermesi kapalı bir hava olduğunu ve yağmur yağacağını göstermektedir. Barometrede basıncın yükselme eğilimine girmesi ve sürekli çıkış göstermesi de havanın iyileşeceğine ve açacağına işaret etmektedir.

Barometredeki basınç durumunun aynı kalması mevcut hava durumunun devam edeceğini göstermektedir. Ayrıca barometrede basınç durumunda ani düşüş ve ya çıkış oluşması da havanın değişken olacağını gösterir. Bunun yanı sıra barometre çeşitlerine göre çalışma şekillerinde de farklılık görülmektedir. Ayrıca hava olaylarındaki tespit barometrelerin basınç özelinde etkili olur. Bu gibi durumlarda cıva ve ya yay bağlantısı olan barometreler kullanılmaktadır. Barometre çalıştırılırken bir kabın içerisine 4 cm kadar cıva konulur.

Bu 90 cm uzunluğa sahip bir tüp içerisine yerleştirilir. Cıva dolu kabın içindeki basınç arttıkça tüpteki cıva da yükselmektedir. Barometrelerde deniz seviyesinde 75 cm ölçüm yapılırken yüksek bölgelerde ise 50 cm ölçümü gerçekleşir. Açık havalarda ve rüzgarlı günlerde barometre 30'un üzerinde olur. Bulutlu ve kapalı günlerde ise barometre 30'un altına düşmektedir.

Barometre Nerelerde Kullanılmaktadır?

Barometrelerin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Barometrelerin kullanım alanları da oldukça geniştir. Buna göre özellikle hava tahminlerinde barometre kullanılmaktadır. Ayrıca yükseklik hesaplamalarında ve açık hava basıncını ölçmekte de barometre çeşitleri kullanılır. Geçmişten günümüze oldukça büyük bir öneme sahip olan barometreler çoğunlukla bilimsel çalışmaların yapıldığı çeşitli laboratuvarlarda da kullanılır.

Atmosferdeki hava basıncını ölçmeye yarayan barometre cıvalı ve metal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra atmosferdeki açık hava basıncı da milibar cinsinden ölçülmektedir. Barometre doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde birbirinden önemli faydaları bulunur. Barometre günümüzde özellikle hava tahminlerinde de kullanılır.