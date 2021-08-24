Barok dönemi nedir ve özellikleri nelerdir? Barok dönemi sanatçıları ve eserleri

Michaengelo Buonarroti Simoni, yaptığı heykel ve resimlerle Barok akımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönemin en ayırt edici özellikleri arasında ise, sanatçıların doğayı özgür bir şekilde yorumlaması yer alır.



Barok Dönemi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?



Barok sözcüğü Portekizcede “barocco” ya da İspanyolca “barucca” sözcüğünden türetilen bir kelimedir. Barok sözcüğü, “düzgün olmayan inci” anlamına da gelir. Barok döneminde, Rönesans dönemi sanatçılarının benimsemiş olduğu şekil ve üslubu terk edildi. Daha canlı renklerin kullanıldığı resimlerde ayrıntılar ve hareketlilik ön plana çıkıyor.



Resimlerin ana konusu ise, mitolojik tanrılardan ve dini sembollerden oluşuyor. Özellikle de Hz. İsa, çarmıh, havariler, Hz. Meryem ve cennet temalı resimler, günümüzde de olduğu gibi o dönemde de Avrupalı sanatseverler tarafından çok ilgi gördü. Hera, Zeus, Poseidon ve Medusa gibi mitolojik kahramanların da yer aldığı eserler bu dönemde büyük beğeni topladı. Barok dönemi resimlerinde daha hareketli kompozisyonlara yer veriliyor ve daha çok soft renkler de kullanılıyordu.



Barok aynı zamanda ''Otoportre resimlerin altın çağı'' olarak da biliniyordu. Bu akımın en öncü isimi ise, İtalya ressam Michalengelo Merist Caravaggio'dur. Ünlü ressam, eserlerinde daha çok ''ilk günah" ve ''cennetten kovulma'' gibi Hristiyanlığın benimsediği temel kavramları resmetti. Resimlerinde uyguladığı gölge ve ışık tekniği ile birlikte kendisinden sonra gelen pek çok ünlü ressamı da etkileyen Merist Caravaggio'nun en önemli eserleri arasında Saint Catherine of Alexandria, Aziz Matta Çağrısı, David ve Goliath yer alır. Mimarlık, resim, müzik ve heykelin etkileyici temaları altında birleştirilmesi amaçlanır. Net gözüken detayları ve abartılı hareket duygusu ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir.



Barok Dönemi Sanatçıları ve Eserleri



Barok dönemi heykeltıraş ve ressamların en bilinen eserleri şunlardır:

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Celile Denizin Fırtına, Doktor Nicolaes Tulp'un Anatomisi, Gece Devriyesi, Müsrif Oğul'un Dönüşü

Peter Paul Rubens - Lanetlilerin Düşüşü, Çarmıhtan İndiriliş, Susanne Lunden'in Portresi

Anthony Van Dyck - Margaret Lemon, Lomellini Ailesi, Jüpiter ve Antiope

Barok Sanatı ve Klasik Sanat İlişkisi



Barok sanatındaki üslup, klasiğin açık, sağlam ve kesin hatlı formların gevşemesi ve şekillerinin bir kompozisyon içinde kaynaşması olarak bilinir. Klasiğin durgun ve sakin figürü “Barok” tarzında hareketlenerek ve sessizlik gürültüye dönüşmüştür. Klasik eserler, bazı kural ve prensiplere bağlı olarak ortaya konur. Barok sanatı ise, bu prensipleri ve kuralları tanımaz. Barok dönemi, daha kişisel konulara, değişik biçimlere, insanı şaşırtan etkilere büyük önem verir. Barok sanatçılar, özgün olanı, modern ve yeni olanı konu edinirler.



Barok sanatı, mükemmel ve tam olanı değil, sadece hareketli olanı konu alır. Kolay ve sınırlı kavranabilir olanı değil, aksine dev ve sınırsız gibi büyüğü arar. Güzel oranlar ülküsü kaybolur. Aynı zamanda ilgi “varlığa” değil de “olaya” bağlanmıştır. Barok sanatı anlayışı klasiğin çöküşü ya da yükselişi olarak tanımlanamaz. Aksine, Barok ayrı bir sanattır. Bu sözcük ilk zamanlar Maniyerist Rönesans dönemden sonra beliren eserleri aşağılama amacı ile kullandı. Barok sözcüğü, bugünkü anlamına anca 19 yy. da ulaştı.