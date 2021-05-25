Baro nedir ve ne işe yarar? Baro organları nelerdir

Baro kavramı, hakkında bilgi sahibi olmayan oldukça fazla bir insan varlığı söz konusudur. Bundan dolayı baro konusu ile alakalı pek çok insanın kafasında sorular oluşmakta ve insanların oldukça büyük bir bölümü bu konu hakkında bilgi sahibi olabilmek adına ciddi bir araştırma yapmaktadır.

Baro Nedir ve Ne İşe Yarar?

Baro, avukatlık mesleğini yürüten bireylerin kayıtlı olduğu kamu kurumu özelliğine sahip olan bir meslek kuruluşudur. Barolar, aynı zamanda yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendi üzerlerine yüklemiş durumda olduğu görevlerinin beraberinde, yargı sisteminin önemli bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğine sahiptir ve hukukun gelişmesine önemli katkıda sağlarlar. Baro kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir sözcük olmakla birlikte kelime anlamı ise "demir parmaklık"dır.

Baro, avukatlık mesleğini icra eden kişilerin farklılık gösteren gereksinimlerinin karşılamak, avukatlık alanında göstermiş oldukları çalışmalarını sürdürmelerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin gelişmesini sağlamak, avukatlık mesleğini yapan bireylerin birbirleri ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde doğruluğu ve güveni hakim kılmak amacı doğrultusunda, avukatlık disiplini ve ahlakını korumak hedefiyle kurulan, tüzel kişiliğe sahip durumdaki bir kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşudur.

Türkiye Barolar Birliği'nin hayata geçmesi ilk olarak Ocak 1934 yılında İzmir'de düzenlenen Türkiye Avukatlar Kongresi'nde gündeme getirilmiştir. Bu süreçte 5 gün sürmüş olan bir toplantıya katılan baro temsilcileri, "Türkiye Avukatlar Birliği"nin kurularak hayata geçirilmesini kararlaştırmışlardır. Fakat, alınan bu karara rağmen, 27 Haziran 1938 tarihinde kabul edilip 1 Aralık 1938 yılı itibariyle yürürlüğe giren ve günün şartları doğrultusunda pek çok ileri yeni hüküm barındıran 3499 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında Barolar Birliğine yer verilmemiştir.

İlerleyen yıllar içerisinde toplanarak bir araya gelen baro temsilcilerinin, (1957 yılında Ankara'da ve 1958 yılında İzmir'de), Türkiye Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği noktasında tam bir fikir birliğine vararak bu maksatla başlatmış oldukları ön çalışmalar neticesinde, 16 Mayıs 1963 tarihinde hazırlığı tamamlanıp 7 Temmuz 1969 senesinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunuyla "Türkiye Barolar Birliği" nin kurulması yasal olarak da kabul görmüştür.

Baro Organları Nelerdir?

9 ve 10 Ağustos 1969 tarihleri arasında, Türkiye'nin tüm barolarından gelen delegeler ile Ankara'da toplanmış olan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'ni fiili olarak hayata geçirmiştir. İlerleyen yıllarda barolar güçlendirilecek ve avukatlık mesleğinin gelişmesinin sağlanması yönünde önemli görüş alışverişlerinin gerçekleştirilmesi yönünde kararların alınacağı genel kurulların ilki olan bu toplantıya 105 delege katılım gerçekleştirmiştir.

Böylece Türkiye Barolar Birliği'nin ilk Başkanı görevine Faruk Erem yapılan bir seçimle getirilmiştir.

Faruk Erem'in 1980 tarihine kadar sürdürdüğü baro başkanlığı sürecinde temeli atılmış olan ve daha sonra görev üstlenen yönetimler tarafından da sürdürülen titiz ve özverili çalışmaların, Türkiye Barolar Birliği'nin günümüzde etkin ve bağımsız kurum kimliğine erişmesine büyük öneme sahip olan katkıları olmuştur.

İlk aşamada 52 baro temsilcisiyle birlikte kurulmuş olan Türkiye Barolar Birliği, günümüzde 79 baronun katılımıyla birlikte yaklaşık olarak 78.000 avukatı temsil etmektedir. Birliğin merkezi ise Ankara'da bulunmakta olup başkanı ise Metin Feyzioğlu'dur.

Dört yılda bir olarak yenilenmesi söz konusu olan seçimlerle göreve gelen yönetimler tarafından idare edilmekte olan Türkiye Barolar Birliğinin mevcut organları ise şunlardır:

- Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu

- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

- Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı

- Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu

- Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu