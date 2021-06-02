Baro Nedir? Tdk'ya Göre Baro Kelimesi Ne Anlama Gelir? Baro Sözlük Anlamı

Baro kelimesi avukatların kayıtlı olduğu kamu kuruluşu niteliğini taşıyan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur. Baro kelime manası olarak günlük hayatta sadece avukatlık ile ilgili konularda kullanılmaktadır.

Baro Nedir? Türk Dil Kurumuna Göre Baro Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Baro bir bölgedeki avukatlık yapan kişilerin kayıtlı olması gerekliliği buluna avukatların işlerini düzenleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olmaktadır. Türk Dil kurumuna göre baro avukatlık mesleğinin icra edilmesi için kayıt olunan ve işleri belirli esaslara göre yapmayı sağlayan meslek gurubu olmaktadır.

Baro kelimesi birlik içerisinde kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılan bir kelimedir. Türkiye barolar birliği birden çok baronun bir araya gelmesiyle oluşan yapıyı işaret etmektedir. Baro tek başına kullanıldığında da içerisinde birçok avukatın faaliyette bulunduğu kurum olarak kabul edilmektedir.

Baro Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Baro kelimesi kelime anlamı demir parmaklık olmasının yanında sözlük anlamı avukatlık mesleğini yapabilmeyi sağlayan bir bölgede yer alan ve birçok avukatın faaliyetlerini yapmasına yardımcı olan kurum ve kuruluştur. Baro kelimesi toplu şekilde yer alan birlik şeklinde avukatların bir araya gelmesiyle oluşan topluluk olarak da kullanılmaktadır.