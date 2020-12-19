Barmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Barmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Barmenler özellikle turistlik tesislerde ya da eğlence mekanlarında çalışmaktadırlar. Barmenler bu alanların bar ismi verilen alanlarında çalışmaktadır.

Barmen Nedir?

Eğlence sektöründe bar ismi verilen alanlarda alkollü ya da alkolsüz içki servisleri yapan, aperatif yiyecekler hazırlayan, bara gelen misafirler ile ilgilenen kişilere barmen ismi verilmektedir. Barmen olmak isteyen kişilerin sunum yeteneklerinin başarılı olması ve bu yetenekleri ile misafirlerin ilgisini çekmesi gerekmektedir. Bu mesleği yapan erkeklere barmen, kadınlara ise barmaid ismi verilmektedir.

Barmen Ne İş Yapar?

Toplumda barmenler yalnızca içki hazırlayan kişiler olarak düşünülmektedir. Ancak bu mesleği yapan kişilerin pek çok görevi bulunur. Bu görevler ise şu şekilde sıralanabilir;

İçki hazırlama ve sunum yeteneklerinin gelişmiş olması oldukça önemlidir.

Konuşma yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. İnsanlarla kolay bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

İçki hazırlarken uyumlu tatlar ile lezzetli kokteyller hazırlamalıdır.

Çalıştığı bar hakkında bilgisi olmalıdır. Barda içkiler, bardaklar, sunum malzemeleri nereden bilmesi gerekir.

Eğlence amaçlı gelen misafirlere karşı güler yüzlü olmalı ve onları en iyi şekilde ağırlamalıdır.

Mali giriş ve çıkışların kontrolleri de barmenler tarafından yapılır.

Bar bölümünün temizliği ve düzeni de barmen tarafından kontrol edilir.

Barmenler eğlence sektöründe çalıştıkları için enerjileri her zaman yüksek olmalıdır.

Bir nevi satış sektöründe çalışmalarından dolayı satış yeteneklerinin de iyi olması gerekmektedir.

Barmenlerin ikna yeteneklerinin de yüksek olması gerekmektedir.

Barmen mesleğini tercih edenlerin profesyonelliği önem vermeleri ve bu bilinç ile çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Barmenlerin kişisel bakımlarına da özen göstermeleri oldukça önemlidir.

Barmen Nasıl Olunur?

Eğlence sektörünü seven, organizasyonlarda yer almak isteyen, alkollü ve alkolsüz içki sunumlarına ilgisi olan kişiler barmenlik mesleğini yapabilirler. Barmenlik mesleğine ilgi duyuyorsanız bu alanda kendinizi geliştirebilir ve kariyer adımlarını tırmanabilirsiniz.

Barmen Olma Şartları Nelerdir?

Barmen olmak için kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

Öncelikle Turizm Meslek Lisesi ve akabinde Turizm Meslek Yüksek Okulu Mezunları barmenlik mesleği için tercih edilirler.

Normal liselerden mezun olan kişilerin ise Profesyonel Barmenlik ile alakalı eğitim almaları onlar açısından avantaj sağlar.

Bunların yanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olan yerlerden barmenlik ya da barmaidlik ile ilgili olarak çeşitli sertifikalar almak da avantaj sağlamaktadır.

Küçük yaşlarda garsonluk ile mesleğe ilk adım atılabilir. Sonrasında ise usta çırak ilişkisi ile birlikte kişiler barmenlik bölümüne yükselebilirler.

Barmen ya da barmaid olmayı düşünen kişilerde çoğunlukla lise mezunu olma şartı aranır.

Çoğunlukla yabancı turistlerin geldiği tatil beldelerinde bu mesleği yapacak olan kişilerden İngilizce ve bunun yanında Rusça, Almanca gibi dilleri bilmeleri de istenmektedir. Barmen İş İmkanları Nelerdir?

Barmen ve barmaidler kafe, restoren, tatil beldeleri, eğlence alanları, otellerin bar kısmı gibi farklı alanlarda çalışabilirler. Bu mesleği yapan erkeklere barmen kadınlara ise barmaid denir. Önceleri meslekte genelde erkekler çalışırken barmaidlerin çoğalması ise çok yenidir. Barmenlik ile alakalı eğitim alan ve kendini geliştiren kişiler çok kolay bir şekilde iş imkanı bulurlar.

Barmenler çoğunlukla kapalı alanlarda işlerini yaparlar. İşlerini yaparlarken çok uzun saatler ayakta kalmaktadırlar. Bu mesleği yapan kişilerin gece oldukça geç saatlere kadar çalışması gerektiğini bilmesi gerekir. Barmenler müşteriler ile yakından ilgilenir ve onların siparişlerinin hazırlanmasını yapar. Bu mesleği yapacak kişilerin iletişim yeteneklerinin yüksek olması gerekir.

Barmen Maaşları Ne Kadar?

Barmen maaşları tecrübelerine göre değişkenlik gösterir. En düşük barmen maaşı 2400 TL civarındadır, en yüksek ise 3800 TL civarındadır. Bir barmen ortalama olarak 2700 TL civarında maaş almaktadır.