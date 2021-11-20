Barkan nedir? Türkiye'de barkan var mı? Rüzgar birikim şekilleri nelerdir?

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Barkan, coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Bu terimin birikim şekillerinden birisi olduğu bilinmektedir. Tabi barkan oluşması için gerekli koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar sağlandığı takdirde barkan oluşumu görülebilir. Barkan oluşması dış kuvvetlerin etkisi ile olmaktadır. Bundan dolayı dış kuvvet etkisi ile oluşan şekiller için Barkan önemli bir örnek olmaktadır.

Barkan Nedir?

Barkan, dış kuvvetlerin etkisi ile ortaya çıkan bir birikim şeklidir. Barkan oluşması için çöl iklimine ihtiyaç bulunmaktadır. Çöl İklimi olan yerlerde rüzgarın etkisi ile kum birikintileri ortaya çıkar. Bu kum birikintileri barkan oluşmasına yol açmaktadır. Görüldüğü üzere barkanlar çöllerde oluşur. Özellikle Orta Asya'da yaygın bir şekilde barkan görmek mümkündür.

Çöllerdeki biriktirme şekilleri genel olarak barkan olarak adlandırılır. Yani çöl olan yerde barkan görmek oldukça kolaydır. Bir rüzgar biriktirme şekli olan barkanlara Orta Asya çöllerinde çok fazla rastlanır. Çöl iklimini seven barkanlar bu iklim türüne sahip olan bölgelerde görülebilir. Barkanların görünümü ise aya benzemektedir. Bundan dolayı barkan için yarım ay yorumu yapılabilir. Barkanın açık olan kısmı rüzgarın esiş yönünü göstermektedir. Bu sayede rüzgarın barkanı nasıl oluşturduğu görülebilir. Böylelikle rüzgarın esiş yönünü hesaplamakta mümkündür.

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Coğrafya oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı birçok konu coğrafya alanına girmektedir. Oluşum şekilleride son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bu oluşum şekilleri içerisinde barkan konusu son derece merak edilmektedir. Özellikle bu, oluşumun Türkiye'de olup olmadığı çok fazla merak edilmektedir.

Türkiye'de Barkan Var mı?

Barkan için dış kuvvetlerin etkisi gerekmektedir. Ayrıca rüzgarın vurması sayesinde barkan oluşumu ortaya çıkar. Rüzgarın oldukça etkili olması lazımdır. Bundan dolayı çöller barkan oluşumu için çok uygundur. Çöllerde esen rüzgar barkan oluşumuna kolayca destek olmaktadır. Sonuç olarak ortaya hilal biçiminde bir oluşum çıkmaktadır. Bu oluşuma barkan adı verilmektedir. İnsanlarda Türkiye'de barkan oluşumu olup olmadığını merak etmektedirler. Türkiye çöl iklimine sahip değildir. Bundan dolayı barkan görmek mümkün olmaz.

Barkanlar sahip oldukları özelliklerden dolayı yaygın şekilde çöllerde görülür. Çöl ortamı olan yerlerde barkan görmek mümkündür. Ancak Türkiye'de çöl yoktur. Bu durum barkan görme şansını düşürmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de barkan görülmez. Her oluşum için uygun şartların olması gerekmektedir. Uygun şartlar oluştuğu zaman birçok şekil ortaya çıkabilir. Bundan dolayı Türkiye'de barkan oluşumu için uygun şartlar yoktur.

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Rüzgar Birikim Şekilleri Nelerdir?

Rüzgar birikim şekilleri üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bu şekillerin her biri kendine has özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Barkan: Rüzgarın biriktirmesi sonucunda meydana gelmektedir. Genel olarak hilal biçiminde oluşmaktadır. Kumullar: Kum taneleri zamanla birçok yığın meydana getirmektedir. Rüzgarların meydana getirdiği bu şekillere kumullar denilmektedir. Lösler: Rüzgarın taşıdığı ince boyutlu malzemeler hızın azaldığı yerlerde birikmektedirler. Bu şekilde ortaya çıkan depo alanlarına lös adı verilmektedir.

Ülkemize baktığımız zaman bu şekillerden sadece kumullara rastlanır. Çünkü ülkemizdeki rüzgarlar çok etkili değildir. Bundan dolayı kumullar hariç diğer rüzgar birikim şekillerine rastlanmamaktadır. Barkan oluşumu için Türkiye'de şartlar oluşmamıştır. Bundan dolayı bu birikim şekli Türkiye'de görülmez. Tabi herkesin barkan gibi oluşum şekillerini yinede bilmesi oldukça yararlı olmaktadır.