Barista nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Barista olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Baristalar, espresso bazlı kahve çeşitlerini hazırlayan ve müşterilerine sunan meslek grubu olmaktadır.

Batista Nedir?

Aslında dilimize İtalyancadan geçmiş bir kelime olmaktadır. İtalyanca'da tam karşılığı alkollü ya da alkolsüz içecek servisi yapan barmen olurken günümüzdeki karşılığı ise üçüncü nesil kahveleri hazırlayan ve sunumunu yapan kişi olmaktadır.

Niş bir meslek grubu olduğu için baristalardan beklenen espresso bazlı kahveleri doğru ve uzmanlık alanına yakışır bir şekilde hazırlayıp servis etmeleridir.

Batista Ne İş Yapar?

Baristaların görev yerleri kahve dükkanları ve kahve satışı yapan yiyecek içecek sektörü olmaktadır. Baristalar profesyonel kahve hazırlama makinaları ve ekipmanları ile 3 nesil kahveleri hazırlarlar.

Barista Nasıl Olunur?

Ülkemizde barista olmak için resmi olarak verilen bir eğitim hizmeti bulunmamaktadır. Barista olmak isteyen kişiler, bu konu üzerine sertifika veren kurslardan yararlanmaktadırlar. Bu meslek daha çok deneyim ile oluşmuş bir meslek grubu olmaktadır.

Barista Olma Şartları Nelerdir?

Barista olmak için aranan resmi bir şart bulunmamaktadır. Diğer bir yandan kalifiyeli bir baristada olması gereken özellikler şunlar olmaktadır:

Bir barista öncelikle kahve çekirdeklerinin özelliklerini ve aromaları çok iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir.

Baristalarda aranan bir diğer özellik ise kahve yapımında kullanılan makine ve ekipmanların kullanımı ve günlük bakımına bilmeleri gerekliliğidir.

Hizmet sektörünün bir parçası olan baristaların güler yüzlü olmaları ve insan ilişkilerinden iyi olmaları beklenmektedir.

Bu mesleğin çalışma saatleri oldukça uzun olmaktadır. Ayrıca yoğun bir tempoda çalışan baristalar için mesai saatleri sabahın erken saatlerini ve hafta sonlarında kapsamaktadır.

Çalışma alanları gereği hızlı bir tempo gerektiren meslekleri için enerjik olmaları ve takım çalışmalarına yatkın olmaları gerekmektedir.

Mesleğin bir diğer gerekliliği ise mesai saatleri boyunca ayakta görev almalıdır. Bu sebeple bu yorgunluğun dayanabilecek fiziksel yeterliğe sahip olunması gerekmektedir.

Baristanın Görevleri Nelerdir?

Baristaların asli görevi espresso bazlı kahveler hazırlayıp müşterilerine sunmaları olmaktadır. Görev tanımları içerisinde bulunan diğer yetki ve sorumlulukları ise şunlar olmaktadır:

Bu mesleğin içerisinde olan kişiler kahve çekirdeğinden anlamalı ve gerektiğinde müşterilerini kahve hakkında bilgilendirebilmelidir.

Kahve yapmada kullanılan profesyonel makine ve ekipmanların kullanımını bilmeli, günlük bakımlarını gerçekleştirmeli ve ufak sorunlarını düzelte bilmelidir

Alanında uzman kişilerden latte art beklene bilmektedir.

Barın arka kısmının idaresini gerçekleştirmelidir.

Bazı baristaların görevleri arasından sipariş ve ödemeleri kabul etmek de bulunmaktadır.

Kahve stoklarını takip etmek ve eksikleri gidermelidir.

iş güvenliği standartlarını ve sağlık yönetmeliklerine takip ederek güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamak.

Mesleki bilgilerini her daim güncel tutmak.

Barista Maaşları Ne Kadardır?

Bu meslek grubu için belirlenen ortalama maaş 2700 lira olmaktadır. Yer bir yandan uzmanlaşması mümkün olan baristalık mesleğinde uzmanlık seviyesi arttıkça aylık gelirleri de artmaktadır.

Baristalar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Niş meslek gruplarından birisi olan baristalık için iş imkanları şunlar olmaktadır:

Baristaların kendilerine pozisyon bulabilecekleri ilk alan günümüzde gittikçe artmakta olan kahve dükkanları olmaktadır.

Bu meslek grubunun kariyer imkanı bulunan bir diğer alanı ise kahve servisi yapılan restaurant, kafe ve barlar olmaktadır.

Baristalar aynı zamanda otellerde ve tatil köylerinde de kariyerlerini devam ettirebilirler.

Baristalar için bir diğer kariyer imkanı hilesi kendi işyerlerini açmaları ve yönetmeleri olmaktadır.

Birçok yerde baristalar kahve servislerini gerçekleştirirken, diğer bir yandan da mekanın ve çalışanların yönetimini gerçekleştirmektedir.