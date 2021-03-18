Bardağı Taşıran Son Damla deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bardağı taşıran son damla deyimi kişilerin genellikle sabrının tükendiği zamanlarda kullandıkları deyimdir. Bardağı taşıran son damla deyiminin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenip cümle içerisinde sizler de kullanabilirsiniz.

Bardağı Taşıran Son Damla Ne Demek?

İnsanların bir olay karşısında sabrının tükenmesi, her şeyin sonuna gelinmesi manasına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır. Bardağı Taşıran Son Damla deyimi deyimler arasında en sık kullanılan deyimler arasında yer almaktadır.

Bardağı Taşıran Son Damla Deyiminin Anlamı (TDK)

Deyimler mecazi anlamda kullanılan ve en az iki kelimeden oluşan cümlelerdir. Cümle içerisinde çok sık kullanılan deyimlerden birisi de bardağı taşıran son damla deyimidir. Bardağı Taşıran Son Damla deyiminin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bakıldığında şu şekilde belirtilmiştir:

- Sabrı tükenen aşırı davranış veya tutum

Bardağı Taşıran Son Damla Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Senin bu yaptıkların artık bardağı taşıran son damla oldu.