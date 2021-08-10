Barbunya Kaç Dakikada Pişer? Barbunya Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Barbunya günümüzde iki farklı şekilde pişirilmektedir. İlki normal tencerede pişirme ikincisi ise düdüklü tencerede pişirme işlemidir. Barbunya normal tencerede 45 dakika ile 60 dakika, düdüklüde ise 15 ile 20 dakikada pişirilmektedir.

Barbunya Kaç Dakikada Pişer?

Büyük bir iştahla tüketmiş olduğumuz barbunyanın normal tencerede pişirme süresi yaklaşık 45 dakika süredir. En fazla 1 saat içerisinde pişen barbunyanın pişirilmeden 1 gün önce mutlaka suya yatırılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında barbunyanı pişirebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Barbunya Düdüklüde veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Teknoloji yardımı sonrası mutfakta en büyük ihtiyaçlarımızı gideren cihazlardan birisi de düdüklü tencerelerdir. Düdüklü tencerede barbunya pişirme işlemi de yapılabilmektedir. Düdüklüde barbunya pişirme süresi yaklaşık 15 ile 20 dakika arasındadır.