Barbarossa harekatı nedir, neden başarısız oldu? Barbarossa harekatı hangi devlete karşı yapıldı, amacı nedir?

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22 Haziran 1941'de Almanya, kod adı Barbarossa Operasyonu olan II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'ni işgalini başlattı.

Barbarossa Harekatı Nedir ve Hangi Devlete Karşı Yapılmıştır?

Ağustos 1939'da Almanya, Sovyetler Birliği ile, daha sonra Joseph Stalin liderliğinde, iki ulusun 10 yıl boyunca birbirlerine karşı askeri eylemde bulunmama konusunda anlaştıkları bir anlaşma imzaladı . İki ulus arasındaki şiddetli çatışmanın tarihi göz önüne alındığında, Alman-Sovyet saldırmazlık paktı dünyayı şaşırttı ve Hitler rejimiyle kendi anlaşmalarını imzalayan ancak Alman birliklerinin o yılın başlarında Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde bunun ihlal edildiğini gören Fransa ve İngiltere'yi dehşete düşürdü.

Hitler, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında mevcut bir karşılıklı savunma anlaşmasını etkisiz hale getirmek ve Almanya bir sonraki hedefi olan Polonya'yı işgal ettiğinde Sovyetlerin beklemede kalmasını sağlamak istedi. Pakt, Polonya'yı nüfuz alanlarına bölmek için gizli planlar içeriyordu; Almanya ülkenin batı yarısını ve Sovyetler Birliği'ni doğusunu ilhak etti.

3 Eylül 1939'da, Nazi kuvvetlerinin Polonya'yı işgalinden iki gün sonra, Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Sözde düzmece savaş sekiz ay sonra, Almanya onun başlattı Blitzkrieg Mayıs 1940 ayından itibaren sadece altı hafta içinde Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Fransa’yı bertaraf etti. Fransa'nın yenilmesi ve Avrupa'da Almanya'ya karşı yalnızca İngiltere'nin ayakta kalmasıyla, Hitler nihai hedefine, Almanya'nın doğuya doğru genişlemesine ve Alman halkının hayatta kalmasını sağlayacak olan Lebensraum'a (yaşam alanına) yöneldi.

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Tanımı gereği bu, Sovyetler Birliği'nin yenilgisini ve topraklarının, özellikle de kaynak zengini Ukrayna'nın, Hitler'in ırksal olarak aşağı olarak gördüğü yerli Slav nüfusu yerine “Aryan” Almanlar tarafından sömürgeleştirilmesini gerektiriyordu. 1940'ın sonunda Hitler, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni planlı işgali için bir emir olan Führer Direktifi 21'i yayınladı. Kod adı Barbarossa Harekatı - güçlü Ortaçağ Kutsal Roma İmparatoru I. Frederick'in (1122-1190) takma adından sonra - işgal, Alman birliklerinin Archangel limanından Volga'daki Astrakhan limanına kuzey-güney yönünde uzanan bir hat boyunca ilerlemesini gerektiriyordu.

Barbarossa Harekatının Amacı Nedir?

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Hitler, blitzkrieg'in Batı Avrupa'daki başarısını tekrarlamayı ve Almanya'nın yeminli düşmanı olarak gördüğü devasa ulusa karşı hızlı bir zafer kazanmayı umuyordu. 22 Haziran 1941'de, 3 milyondan fazla Alman ve Mihver askeri, 1.800 mil uzunluğundaki bir cephe boyunca Sovyetler Birliği'ni işgal ederek Barbarossa Operasyonunu başlattı. Wehrmacht'ın yaklaşık yüzde 80'ini, Alman silahlı kuvvetlerini ve tarihin en güçlü işgal kuvvetlerinden birini temsil eden Almanya'nın savaşın en büyük işgal gücüydü.

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Tekrarlanan uyarılara rağmen Stalin, Hitler'in bir saldırı planladığına inanmayı reddetti ve Alman işgali Kızıl Ordu'yu hazırlıksız yakaladı. Kuzeyde Leningrad'a, merkezde Moskova'ya ve güneyde Ukrayna'ya yönelik üç yönlü bir saldırıyla, Alman panzer (tank) tümenleri ve Luftwaffe (hava kuvvetleri), Almanya'nın sayısız ama kötü eğitimli Sovyet birliklerine karşı erken bir avantaj elde etmesine yardımcı oldu. Sadece saldırının ilk gününde, Luftwaffe 1000'den fazla Sovyet uçağını düşürmeyi başardı.

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Barbarossa Harekatı Neden Başarısız Oldu?

Bölgesel kazanımlarına ve Kızıl Ordu'ya verdiği zarara rağmen Barbarossa Harekatı birincil hedefinde başarısız oldu. Hitler, Moskova saldırısının başarısızlığından kış havasını sorumlu tutsa da, tüm operasyon uzun vadeli stratejik planlama eksikliğinden zarar görmüştü. Hızlı bir zafere güvenen Almanlar, geniş mesafeler ve zorlu arazi ile başa çıkmak için yeterli tedarik hatları kurmayı başaramadılar.

Ayrıca, Stalin'in “Ana Rusya”yı savunma çağrılarıyla ustaca teşvik ettiği Sovyet direnişinin gücünü de hafife almışlardı. Hitler'in Komiser Düzeni ve Almanların diğer acımasız davranışları da Kızıl Ordu'nun sonuna kadar savaşma kararlılığını pekiştirmeye hizmet etti. Doğu Cephesi'nde savaş bitmek üzereydi ve Hitler Haziran 1942'de Sovyetler Birliği'ne karşı bir başka büyük stratejik saldırı emri verdi. Benzer engeller sayesinde, sonunda başarısızlıkla da karşılaştı ve 1943'teki Stalingrad Savaşı gelgitin kararlı bir şekilde dönmesine yardımcı oldu.