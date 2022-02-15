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Barajın kaldırılması... 'Sınavsız üniversite' demek değil

#YÖK#Sınav#Erol Özvar
Barajın kaldırılması... Sınavsız üniversite demek değil

YÖK Başkanı Özvar, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılmasının eğitimde kaliteyi düşüreceği yönündeki eleştirileri yanıtladı: “Sınav barajının kaldırılmasının amacı daha fazla öğrenciye erişebilmek ve öğrencilerarası rekabeti getirmek. Bu, sınavsız üniversite anlamına gelmez.”

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı’ başladı. Çalıştaya 50 üniversitenin farklı alanlarından lisansüstü eğitiminden sorumlu enstitü yetkilileri, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katıldı. Çalıştayda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS’de (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu sistem aslında tercih yapabilen öğrenciler arasında rekabeti getirecek. Rekabet kontenjanlara daha fazla talebin olması anlamına gelir. Daha fazla talebin olması demek kontenjanlara daha fazla ilgilin olması demektir. Bu da puanların belki yukarı doğru meyil etmesine ve dolmasına yardımcı olacak.

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Bu, kalitenin düşeceğini, liyakatin azalacağını söylemek makul bir eleştiri değil. Barajın kalkması sınavsız üniversite anlamına gelmez. Bu uygulama, puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler, programlara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların ise kayıt yapma ve yerleşme hakkı olmayacak.”

‘TEZ YAZIM REHBERİ’

Prof. Dr. Özvar, YÖK’ün ‘Tez Yazım Rehberi’ hazırladığını da şu sözlerle duyurdu: “Uluslararası kabul görmüş akademik yazım stillerini dikkate alan ve yine alan farklılıklarını gözeten, tez yazanlara yardımcı olacak bir rehber ihtiyacı söz konusu. Bu kapsamda, ‘YÖK Tez Yazım Rehberi’nin hazırlığı içerisindeyiz. Böyle bir doküman, üniversitelere sadece rehberlik etmesi amacıyla ve esnek bir öneri seti olarak hazırlanacak. Bir tezin başlığından başlayıp kaynakçasına kadar tüm hususlara ilişkin bir çerçeve kılavuz hazırlayacağız. Böyle bir rehber, akademik yazma derslerine de kaynak teşkil edebilecek.”

‘DOKTORA TARAMASI’

Hacettepe Üniversitesi’nde YÖK çalıştayına katılan Özvar, “Yükseköğretim kurumlarımızın tamamını kapsayacak şekilde tüm doktora mezunlarımıza yönelik kapsamlı bir tarama çalışması yapacağız. Yeni mezunlara yönelik bu çalışmada doktora mezunlarımızın öğrenim geçmişi, tecrübe ve görüşleri ile mezuniyet sonrası gelecek planları hakkında sistematik bilgi toplanacak. Bu bilgiler, Türkiye’deki doktora mezunları hakkında eğilimleri takip etmemize yardımcı olacak ve doktora eğitimi ile programların kalitesini arttırmak üzere kullanılacak. Böylece, politika geliştirirken sahada toplanan güncel ve sistematik verileri izleyeceğiz” dedi.

 

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#YÖK#Sınav#Erol Özvar

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