Baraj yok diye sınav daha zor olmaz

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Bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adayların aşması gereken bir baraj yok. Peki barajsız sınav sistemi uygulamada ne gibi değişiklikler getirecek? Baraj puanı kalktığı için sorular daha mı zor olacak? Bu soruları Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’a yönelttik. “Baraj düştüğü için sınavın zor olacağı bir şehir efsanesi” diyen Salim Ünsal, şunları söyledi: “ÖSYM son yılların en zorlayıcı sınavını 2021 yılında uyguladı. Bu sene sınavların barajların da kalkmasıyla birlikte daha zor olacağına dair kaygının yersiz olduğunu belirtmekte yarar var. Geçen yıl özellikle matematik testlerinde oldukça eleştiri alan bir sınav süreci yaşanmıştı. Bu eleştirileri dikkate alması düşünülen ÖSYM’nin dengeli ve ölçme becerisi daha güçlü bir sınav hazırlaması bekleniyor.”

YKS TÜYOLARI

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Ünsal adaylara yeni sınav sistemine hazırlık için de şu ipuçlarını verdi:

Çok yönlü düşünme, işlem ve pratik becerilerini içeren yeni nesil sorulara iyi çalışın.

Türkçe testlerindeki uzun metinler için okuma ve anlama hızınızı artırın.

İstediğiniz bölümün puan türlerine katkısı fazla olan derslere ağırlık verin.

Belli aralıklarla konu ve test üzerinden tekrarlar yapın.

Test tekniği konusunda kendinizi geliştirin.

Sık sık deneme sınavı yapın.