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Baptist ne demek, ne anlama gelir? Baptist kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Baptist#Baptist Nedir
Baptist ne demek, ne anlama gelir Baptist kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Yabancı kökenli bir kelime olarak baptist sözcüğü öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Türkçede taşıdığı anlam ile beraber cümle içinde ya da tek başına kullanım imkanı verir. Peki Baptist ne demek, ne anlama gelir? Baptist kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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İngilizce kökenli olarak öne çıkan baptist sözcüğü aynı zamanda dini bir yapıya sahiptir. Taşıdığı anlam üzerinden aynı şekilde Türkçede farklı amaçlar altında kullanılır. Özellikle internet üzerinden merak edilen ve araştırılan kelimeler içerisinde geldiğini söylemek mümkün.

 Baptist Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Baptist kelimesi farklı anlamda üzerinden ele alınması ile beraber kullanılır. Bu doğrultuda bir taşıdığı anlam ve aynı zamanda tarihi bir ifadesi bulunur.

 - Vaftis eden

 - Eski dönemden günümüze ulaşmış Protestan mezhebi

Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber günlük yaşamda Türkçe cümle içerisinde kullanılabilir. Özellikle Türkçede halk arasında ilk anlamı ile daha fazla öne çıktığını ve bilindiğini söylemek mümkün.

Baptist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman baptist kelimesi vaftis eden olarak ifade edilir. Daha çok Hristiyanlık meshebi üzerinden ele alınan ve ifade edilen bir kelime olduğunu da söylemek mümkün. Aynı zamanda 1600’lü yıllardan günümüze ulaşmış olan bir Protestan mezhebi olarak da öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı özellikle çocuklar üzerinden Hristiyanlık adına önemli bir kelime olduğunu ifade etmek gerekir.

 

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