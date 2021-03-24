Baobab Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Baobab Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Baobab Ağacı, süngerimsi ve yumuşak gövdeye sahip olan bir ağaç çeşididir. Bu ağacın gövdesi dev büyüklüğe sahiptir.

Baobab Ağacı Nedir? Baobab Ağacı Hakkında Bilgi

Bu ağaç türü, gövdesi büyük olan bir ağaç türüdür. Aşağıya doğru sarkan dallara sahip olmak ile birlikte, tüm yılı genellikle yapraksız geçirir. Portakal kadar büyüklüğünde etli ve ekşi denilecek kadar bir meyveye sahiptir. Bu meyvenin adına maymun ekmeği denir.

Baobab Ağacı, uzun yıllar meyvesinin içinde gizli olan tohumlarda ürer. Bu yaşan yüzyıllar kadar sürer. Gövdesinde bol miktarda su tutar. Ağacın dalları aşağıya doğru sarktığı için kubbe görünümü ortaya çıkar. Afrika ülkeleri ve Avustralya'da yetiştirilir. Gövdesinin çapı 5o metre, boyu ise 30 metreye dayanır.

Baobab Ağacı Latince İsmi Nedir ve Nerede Yetişir?

Baobab Ağacı 32 Afrika ülkesinde ve Avustralya'da yetişir. Bu ağaçlar yaklaşık olarak 3.000 yıl yaşar. Bu sebepten dolayı yaşlı ağaç türü olarak bilinir. Afrika'da en fazla görüldüğü yer Senegal ve Madagaskar olarak bilinir. Baobab Ağacı'nın Latincesi Adansonia Grandidieri demektir. 8 farklı türü bulunan bu ağacın isimleri; Fony baobabı, Za baobabı, Afrika baobabı, Büyük baobab, Suarez baobabı, Perrier baobabı, Avustralya baobabı, Madagaskar baobabı olarak bilinir.

Baobab Ağacı Faydaları Nelerdir?

Bu ağacı yetiştiren yerlerde tedavi edici etkisi oldukça kullanıldığı görülmektedir. Bu tedavi edici ve bu ağaca sahip olan faydalar şu şekilde sıralanabilir.

Ağaçtan çıkan ve taze olan yaprakları sebze olarak tüketilebilir.

Ağacın neredeyse tüm bedeni su depolar ve bu yüzden susuzluğu gidermede işe yarayan bir ağaçtır.

Bu ağaçtan çıkan meyveler üzerine şeker dökülüp yenilen meyvelerdir.

Bu ağaçtan çıkan odunlar kağıt yapımında kullanılır, ağacın kabuklarında bulunan lifler ise güçlü halatların yapımında kullanılır.

Yaprak ve kabuklarından Adasonina adlı madde elde edilir. Bu madde ateş düşürücü görev gördüğü için ateş düşürücü tedavilerde kullanılabilir.

Ağacın bedeni büyük olduğundan dolayı bu ağaçtan çıkan kağıtlar da bayağı fazla olur.

Portakal kadar büyük, yumurta şekline sahip, kahverengi sarımsı rengi olan, tüylü olan meyvelerinin içinde bulunan sert ve siyah renk, adeta böbreğin şeklini andıran tohumu saran kuru toza sahiptir. Bu tozdan içecek yapılıp ağrı kesici gibi tedavi yöntemlerinde kullanmak mümkündür.

Ağaçtan çıkan meyveler sayesinde Baobab yağı elde edilmektedir. Bu yağın içinde A, C, D, E, F vitaminleri vardır. Bunların yanı sıra beta karoten de bulunur. Bu sebepten dolayı hem saça hem cilde çok yararı olduğu bilinir

Doğal yollardan olan bir cilt nemlendiricisidir.

Cillte yer alan gözenekleri tıkamadan bakımını yapar.

Baobab yağı, hücrelerin yenilenmesinde etkili olduğu için yaşlanma karşıtı olarak da oldukça fayda sağlayan bir yağ türüdür.

Baobab Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Bu ağacın Türkiye'de yetiştirilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi ağacın türünün Tropik alanda yetişebilen bir tür olmasıdır. Bu ağaç çok uzun ömürlü olduğu için dikildikten ancak yıllar sonra görülebilir. Bu ağaç kalın kabuklara, büyük yapraklara ve yumurtadan az daha büyük meyvelere sahip olan bir ağaçtır.

Gövdesine benzeyen kalın dallarının ucu yere doğru meyilli olduğundan dolayı ağaç, ilk bakıldığında ters duruyormuş gibi bir izlenim verir. Bu ağaç, sıcak bölgelerde yetişir ve Tropikal bölgelerde yetişmesi uygundur. Bu sebepten dolayı çok yavaş büyür, dikildiği yerde çokça zaman fide olan haliyle kalır. Bu sebeple bu ağacı dikmiş olan kişinin ağaç büyüdüğü zaman ve büyüme aşamasında olduğu zaman görmesi pek mümkün olan bir durum değildir.