Banner nedir, nasıl yapılır? En iyi banner yapma programları (Ücretsiz)

İnternet üzerinden reklam yapmak isteyen ve geniş bir kitleye ulaşmayı arzu eden birçok kişinin karşısına banner kelimesi çıkar. Bu bağlamda özellikle etkin bir reklam yapmak amaçlı ücretsiz bu konuda farklı programlar bulunmaktadır. Tabii öncelikle banner ne demek bunu öğrenmek ve anlamak gerekir. Daha sonra amaca uygun olarak yapılacak çalışmalar ile beraber iyi bir tanıtım gerçekleştirmek mümkün.

Banner Nedir?

Tanıtım ya da reklam amacıyla hazırlanmış ve web siteleri içine yerleştirilmiş görseller banner olarak ifade edilir. Sadece web siteleri değil aynı zamanda mobil uygulamalar ya da gazete başlıkları adına da kullanılmaktadır. Birçok farklı içeriğin içinde ya da alt kısmında da kullanılan bir reklam unsuru olduğunu söylemek mümkündür. Bir nevi tasarlanmış kurumsal iletişim öğesi olarak da ifade edilebilir. Genel olarak logo ile bütünleşik şekilde ele alınır ve tasarımı gerçekleştirilir. İlgili web sitesinin ya da firma ile beraber birçok uygulamanın, özelliklerine ve amacına bağlı olarak farklı banner çalışmaları yapılabilmektedir.

Banner Nasıl Yapılır?

Birçok farklı pazarlama kampanyası için günümüzde görsel açıdan banner büyük bir öneme sahiptir. Özellikle başarılı şekilde ele alınan bir banner sayesinde hedefe ulaşmak çok daha kolay hale gelebilir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise günümüzde ücretsiz olarak kullanılabilecek birçok farklı program bulunmaktadır. Üstelik bu programlar indirilerek bilgisayara kurulabilir ya da indirilmeden internet vasıtasıyla değerlendirilebilir. Tabii doğru şekilde bir banner yapmak için belli başlı bazı hususları ele almak gerekmektedir.

- Mutlaka ilgili durumu anlatacak tasarım altında ilgi çekici olmalıdır.

- Kısa, net ve öz olmaya gayret edilmelidir.

- Mutlaka verilecek mesaj net olmalı ve sade bir şekilde ele alınmalıdır.

- Birçok değişik renk ve tasarım üzerinden ilgi çekici bir görsel hazırlanmış olması gerekir.

Temel olarak yukarıdaki unsurlar ele alınmak suretiyle farklı programlar üzerinden rahatlıkla bir banner hazırlamak mümkün. Böylece değişik alanlarda kullanım imkanı elde edilirken, aynı zamanda logo ile beraber de bütün olarak değerlendirilebilir.

En İyi Banner Yapma Programları (Ücretsiz)

İyi bir banner yapabilmek için günümüzde birçok farklı program bulunuyor. Tabii bu programların bazıları aylık bazında ücretli olabilmektedir. Ancak aynı kalitede ve niteliklere sahip ücretsiz programlar da yer alıyor. Bu programları bilgisayara indirmek ve yüklemek vasıtasıyla kullanarak bir banner hazırlama oldukça kolaydır. Değerlendirilecek olan bazı programlar ise şunlardır;

- GIF Anımator

- Google web designer

- GIMP

Bu şekilde yukarıdaki programlardan herhangi birini ücretsiz olarak kullanmak mümkün. Böylece tamamen profesyonel bir yapı altında harika görseller eşliğinde banner hazırlanabilir.

Tabii artık banner hazırlamak için sadece bilgisayara program yüklemek gerekmiyor. Aynı zamanda herhangi bir yükleme yapmadan interneti kullanarak değerlendirilecek programlarda yer almaktadır. Bunlar içerisinde özellikle, ‘Canva’ sitesi önemli bir yere sahiptir. Bu siteyi kullanmak suretiyle doğrudan internet vasıtasıyla istenilen banner hazırlamak mümkün.

Banner Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Öncelikle mutlaka bir banner hazırlanırken hedef odaklı işlem yapılması çok önemlidir. Aynı zamanda sade olmalı ve ilgi çekici bir yapı oluşturmalıdır. Diğer yandan boyutları ve ölçüleri mutlaka kullanılacak olan yere bağlı olarak tercih edilmelidir. Aynı zamanda tek başına ya da logo ile kullanılacak ise buna göre uyumlu olmasına özen gösterilmesi gerekir.