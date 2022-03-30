Bankın yerine oyuncu koltuğu geldi

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Belediyeyle irtibata geçip “Tahmin ettiğimiz üzere öğrenciler bankı ihtiyaçtan almışlar. Kardeşlerimize bir oyuncu koltuğu hediye etmek istiyoruz” diyen firma sayesinde öğrenciler oyuncu koltuklarına kavuşunca bankı da aldıkları yere geri bıraktı.

İstanbul Sarıyer Belediyesi tarafından Nevşehir’e bir etkinlik için gönderilen ve sonra ortadan kaybolan bankın fotoğrafını önce öğrenciler sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mizah sayfalarının da ilgi göstermesiyle çok fazla dikkat çeken olaya belediye resmi hesabı “Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy” yazınca bankı odasında kullanan öğrenci “Oyun bitsin koyacağım” şeklinde cevap verdi. Öğrencilerden Mert Tütüncü bankı aldığı yere bıraktıktan sonra “Game Over. Head Shot yemeden bıraktık” dedi. Bankı odasında kullanan Yusuf İslam Demirbaş ise bankın yerini alan oyuncu koltuğunu kullanmaya başladıktan sonra şöyle konuştu:

“Günün büyük bir kısmını bu bankın üzerinde geçiriyorduk. Arkadaşlarımla birlikte aynı bilgisayar üzerinden oyun oynayıp banka oturarak ders çalışabiliyorduk. Rahat mıydı derseniz rahat değildik ama memnunduk çünkü banktan önce sadece küçük bir taburemiz vardı. Şimdi oyun oynarken ve çalışırken kullanabileceğimiz bir oyuncu koltuğumuz olmasından dolayı çok mutluyuz.

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Evde oturabileceğimiz sadece bir iki kırık sandalye vardı. Bank ise parkta falan değildi evimizin bir sokak altında sökülmüş köşeye atılmış bir şekilde duruyordu. Alırken üzerinde ne yazdığına dikkat etmedik. ‘Karda kışta zaten kullanılmıyor havalar ısınınca koyarız’ diyerek aldık. Banka hiçbir zarar gelmedi. Aynı şekilde geri bırakacağız diye söz vermiştik, öyle de yaptık.

BU “İHTİYACI OLAN BİRİNE YARDIM ETMEK”

Evimizde eşya eksikliği yaşıyoruz. Hep birlikte oturabileceğimiz başka eşyamız yok. Yataklarımızdan bazıları bile yerde duruyor. Birkaç gün önce bir hanımefendi sosyal medyadan bize ulaştı ve kullanmadığı çift kişilik koltuğunu verdi. Koltuk kadar buzdolabı ve çamaşır makinesi eksiğimiz de var. Hava soğuk olduğu için yemeklerimizi balkonda soğutuyoruz. Çamaşırlarımızı da arkadaşımızın evinde yıkıyoruz.

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SOSYAL MEDYADA BİZİ DAMGALAMAYA ÇALIŞTILAR

Sosyal medyadan bazı kötü mesajlar bize ulaştı. ‘Bankımızı çaldılar’ ve ‘niye şaka konusu oldu’ gibi tepkiler gördük. Hırsızlık yapacak olsak bankı eve getirmez, satardık. İnsanların kötü düşünceleri onlarla alakalı bizim niyetimizde kesinlikle öyle bir şey yoktu. Oyuncu koltuğu jesti insanların düşündüğü gibi ödüllendirme değil de ihtiyacı olan birine yardım etmek oldu.”