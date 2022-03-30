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Bankın yerine oyuncu koltuğu geldi

#Nevşehir#Sarıyer Belediyesi#Mekatronik
Bankın yerine oyuncu koltuğu geldi
Beyazıt Şenbük

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu’nda Mekatronik okuyan 4 ev arkadaşı evlerinin alt sokağında bir köşeye atılmış halde buldukları, Sarıyer Belediyesi’ne ait bankı alıp eve götürdü. Bilgisayar başında kullanmaya başladıkları bank sosyal medyada viral oldu. Evlerinde oturacak eşya olmadığı için yolda buldukları bankı aldıklarını söyleyen öğrencilere, bir oyuncu koltuğu firması yardım eli uzattı.

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Belediyeyle irtibata geçip “Tahmin ettiğimiz üzere öğrenciler bankı ihtiyaçtan almışlar. Kardeşlerimize bir oyuncu koltuğu hediye etmek istiyoruz” diyen firma sayesinde öğrenciler oyuncu koltuklarına kavuşunca bankı da aldıkları yere geri bıraktı.

İstanbul Sarıyer Belediyesi tarafından Nevşehir’e bir etkinlik için gönderilen ve sonra ortadan kaybolan bankın fotoğrafını önce öğrenciler sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mizah sayfalarının da ilgi göstermesiyle çok fazla dikkat çeken olaya belediye resmi hesabı “Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy” yazınca bankı odasında kullanan öğrenci “Oyun bitsin koyacağım” şeklinde cevap verdi. Öğrencilerden Mert Tütüncü bankı aldığı yere bıraktıktan sonra “Game Over. Head Shot yemeden bıraktık” dedi. Bankı odasında kullanan Yusuf İslam Demirbaş ise bankın yerini alan oyuncu koltuğunu kullanmaya başladıktan sonra şöyle konuştu:
“Günün büyük bir kısmını bu bankın üzerinde geçiriyorduk. Arkadaşlarımla birlikte aynı bilgisayar üzerinden oyun oynayıp banka oturarak ders çalışabiliyorduk. Rahat mıydı derseniz rahat değildik ama memnunduk çünkü banktan önce sadece küçük bir taburemiz vardı. Şimdi oyun oynarken ve çalışırken kullanabileceğimiz bir oyuncu koltuğumuz olmasından dolayı çok mutluyuz.

Bankın yerine oyuncu koltuğu geldi
SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ GERİ BIRAKTIK
Evde oturabileceğimiz sadece bir iki kırık sandalye vardı. Bank ise parkta falan değildi evimizin bir sokak altında sökülmüş köşeye atılmış bir şekilde duruyordu. Alırken üzerinde ne yazdığına dikkat etmedik. ‘Karda kışta zaten kullanılmıyor havalar ısınınca koyarız’ diyerek aldık. Banka hiçbir zarar gelmedi. Aynı şekilde geri bırakacağız diye söz vermiştik, öyle de yaptık.

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BU “İHTİYACI OLAN BİRİNE YARDIM ETMEK”
Evimizde eşya eksikliği yaşıyoruz. Hep birlikte oturabileceğimiz başka eşyamız yok. Yataklarımızdan bazıları bile yerde duruyor. Birkaç gün önce bir hanımefendi sosyal medyadan bize ulaştı ve kullanmadığı çift kişilik koltuğunu verdi. Koltuk kadar buzdolabı ve çamaşır makinesi eksiğimiz de var. Hava soğuk olduğu için yemeklerimizi balkonda soğutuyoruz. Çamaşırlarımızı da arkadaşımızın evinde yıkıyoruz.

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SOSYAL MEDYADA BİZİ DAMGALAMAYA ÇALIŞTILAR
Sosyal medyadan bazı kötü mesajlar bize ulaştı. ‘Bankımızı çaldılar’ ve ‘niye şaka konusu oldu’ gibi tepkiler gördük. Hırsızlık yapacak olsak bankı eve getirmez, satardık. İnsanların kötü düşünceleri onlarla alakalı bizim niyetimizde kesinlikle öyle bir şey yoktu. Oyuncu koltuğu jesti insanların düşündüğü gibi ödüllendirme değil de ihtiyacı olan birine yardım etmek oldu.”

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#Nevşehir#Sarıyer Belediyesi#Mekatronik

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