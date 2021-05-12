Banket Nedir? Trafik Kurallarında Banket Kullanımı

Banket; yaya yolu bulunmayan taşıt yollarında taşıt yolunun dışında ya da yanında kalan kısma verilen isimdir.

Banket Nedir?

Karayollarının bazılarında yaya yolu bulunmaz. Bu yollarda taşıt yolunun yanı ve şev başı ya da hendek üst kenarı arasında bir kısım bulunur. Taşıt yolunun bitiminden başlatılan bu kısım taşıtlar için zorunlu durumlarda kullanılabilir. Aynı zamanda bisikletliler, yayalar ve hayvanlar için de ayrılmıştır. İşte bu kısım banket olarak adlandırılır.

Banket, trafiğin çok yoğun olduğu ya da yolda kaza veya herhangi bir olumsuz sebepten ötürü tıkanma olduğu zamanlarda polis ve ambulans gibi acil ulaşımı mecburi olan taşıtlar tarafından kullanılabilir. Bu kısım yaya ve bisikletlilerin kullanımı için de uygundur. Yaya yolu ya da kaldırımı bulunmayan taşıt yollarında bisikletlilerin ya da yayaların güvenle ilerlemesi için banket kısmı bulunur. Ayrıca her türlü acil ve zorlu durumda da banket taşıtlar tarafından kullanılabilir.

Trafikte Banket Kullanımı

Banket taşıt yolu olmayan karayollarının yan kısımları olarak bilinir. Bu kısım normal şartlarda trafiğe açık değildir ve yayalar ya da hayvanlar tarafından kullanılması uygundur. Ancak trafik sıkışıklığı ya da kaza gibi olumsuz durumlarda banket kısmı zaman zaman bazı araçlar tarafından kullanılabilir. Özellikle trafiğin sıkışık olduğu bir yolda kalmış olan ambulans gibi acil olarak bir yere gitmesi gereken araçlar, banket kısmını kullanarak hastaları gerekli yere en hızlı şekilde taşıyabilirler.

Banket kısmı her türlü polis aracı tarafından da kullanılabilir. İtfaiye araçları da herhangi bir olumsuz trafik durumunda banket tarafına geçerek sıkışmış trafikten etkilenmezler ve gerekli adrese en hızlı şekilde giderek oluşabilecek felaketlerin önüne geçerler. Ancak banket kısmı sivil araçların kullanımına açık değildir. Trafiğin sıkışık olduğu durumlarda bile sivil araçların banket tarafına geçmelerine izin verilmez. Banket, resmi araçlar tarafından kullanılabilir.