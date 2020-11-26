Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Bankacılık ve sigortacılık bölümünde öğrencilere bankacılık işlemleri, ürünleri, bölüm ve birimleri öğretilir. Bankacılık ve sigortacılık bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Gibi pek çok sorunun cevabını sizler için yazımızda derledik.
Bankacılık ve sigortacılık bölümünde tüm bankacılık ve finans işlemlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kişiler yetiştiriliyor.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankada çalışacak ve bankacılık işlemlerini profesyonel bir şekilde yürütecek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler, sadece bankalarda değil pek çok finans kuruluşunda ve sigortacılık alanında da görev yapabilirler.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Nedir?
Bankacılık ve sigortacılık bölümü, finans ve bankacılık işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, sigorta işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan kişiler matematik, para ve ekonomi üzerine çalışma yapar.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün Amacı Nedir?
Bankacılık ve sigortacılık Bölümünün amacı, bankalarda, pek çok finans kuruluşu ve sigorta kuruluşundaki işlemlerin profesyonel kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak için eleman yetiştirmek amaçlanır.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları, alt kademeden iş hayatına başlayarak kısa bir süre içinde kariyerinde ilerleme imkanı bulabilir. Kendini geliştiren bankacılar, ilerleyen zamanlarda bankaların çeşitli departmanlarında çalışma imkanı bulabilir. Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olan kişiler hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda görev yapabilirler.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kaç Yıllıktır?
Bankacılık ve sigortacılık bölümünün, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programları vardır. Önlisans programından mezun olabilmeniz için diploma notunuzun ise, 2.00 olması gerekir.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?
Bankacılık ve sigortacılık bölümü okumanız için TYT, YKS ve AYT sınavlarından yeterli puanı almanız gerekir. Ülkemizde pek çok üniversitede bankacılık ve sigortacılık bölümü yer alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin şu özelliklere sahip olması gerekir;
Ekonomi ve finans alanına ilgi duyması gerekir.
Sabırlı, özverili ve dikkatli olması gerekir.
Matematiğe ilgi duyması gerekir.
Analitik düşünme yeteneğinin gelişmiş olması,
Yeniliklere ve gelişmelere her zaman açık olması,
Ekonomik ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi,
İletişim konusunda güçlü teknikler kullanması,
Kurumsal iletişim yönlerini geliştirmesi,
Ekip çalışmasına yatkın olmasıdır.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretimi İngilizce midir?
Bankacılık ve sigortacılık bölümü öğrenimi Türkçedir. Bazı üniversiteler, lisans programlarına hazırlık sınıfı ekleyebilir. Bu nedenle öğrenim süresi 5 yıla çıkabilir.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Bankacılık ve sigortacılık bölümü sözel puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Fakat bu bölümde öğrencilere sayısal ağırlıklı da birçok ders okutuluyor. Bu nedenle sayısal beceriniz kötü ise bankacılık ve sigortacılık mesleğini isteyip istemediğinizi bir daha gözden geçirmeniz gerekebilir.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?
Temel Bilgi Teknolojiler
Genel Sigortacılık Dersleri
Ticaret hukuku
İletişim Dersleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Hizmet Pazarlama
Finansal Muhasebe
İstatistik
İktisat
Risk Yönetimi
Genel muhasebe
Genel banka mevzuatı
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Türkiye’de bulunan yerleşik sigorta şirketlerinin genel Müdürlükleri ve bölge Müdürlükler
Kamu ve özel bankaların genel müdürlük ve şubeleri
Denetleme ve gözetleme konusunda hizmet veren Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), TBB, TSMF vb… kuruluşlar
Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri
Kurumsal acentalar
Sigorta Murakabe Kurulu
Reasürans Şirketleri
Eksperlik ve Brokerlik Şirketleri
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsu)
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Bankacılık ve sigortacılık mezunları banka şubelerinde ve sigorta şirketlerinde, pek çok kamu kurum ve özel kuruluşlarda farklı pozisyonlarda görev alır.
Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Alanları Nelerdir?
Bankacılık ve sigortacılık mezunu olan kişiler, para, finans, ekonomi, sigorta ve bankacılık gibi çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Ülkemizdeki pek çok üniversitede Bankacılık ve Sigortacılık bölümü yer alıyor. Bunlar;
İstanbul – Kadir Has Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Edirne – Trakya Üniversitesi
Afyon – Kocatepe Üniversitesi
Kıbrıs – Doğu Akdeniz Üniversitesi
Isparta – Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Karaman – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Tokat – Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eskişehir - Anadolu Üniversitesi
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