Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bankacılık ve sigortacılık bölümünde tüm bankacılık ve finans işlemlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kişiler yetiştiriliyor.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankada çalışacak ve bankacılık işlemlerini profesyonel bir şekilde yürütecek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler, sadece bankalarda değil pek çok finans kuruluşunda ve sigortacılık alanında da görev yapabilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Nedir?

Bankacılık ve sigortacılık bölümü, finans ve bankacılık işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, sigorta işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan kişiler matematik, para ve ekonomi üzerine çalışma yapar.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün Amacı Nedir?

Bankacılık ve sigortacılık Bölümünün amacı, bankalarda, pek çok finans kuruluşu ve sigorta kuruluşundaki işlemlerin profesyonel kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak için eleman yetiştirmek amaçlanır.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları, alt kademeden iş hayatına başlayarak kısa bir süre içinde kariyerinde ilerleme imkanı bulabilir. Kendini geliştiren bankacılar, ilerleyen zamanlarda bankaların çeşitli departmanlarında çalışma imkanı bulabilir. Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olan kişiler hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda görev yapabilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bankacılık ve sigortacılık bölümünün, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programları vardır. Önlisans programından mezun olabilmeniz için diploma notunuzun ise, 2.00 olması gerekir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Bankacılık ve sigortacılık bölümü okumanız için TYT, YKS ve AYT sınavlarından yeterli puanı almanız gerekir. Ülkemizde pek çok üniversitede bankacılık ve sigortacılık bölümü yer alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin şu özelliklere sahip olması gerekir;

Ekonomi ve finans alanına ilgi duyması gerekir.

Sabırlı, özverili ve dikkatli olması gerekir.

Matematiğe ilgi duyması gerekir.

Analitik düşünme yeteneğinin gelişmiş olması,

Yeniliklere ve gelişmelere her zaman açık olması,

Ekonomik ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek,

İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi,

İletişim konusunda güçlü teknikler kullanması,

Kurumsal iletişim yönlerini geliştirmesi,

Ekip çalışmasına yatkın olmasıdır.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bankacılık ve sigortacılık bölümü öğrenimi Türkçedir. Bazı üniversiteler, lisans programlarına hazırlık sınıfı ekleyebilir. Bu nedenle öğrenim süresi 5 yıla çıkabilir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bankacılık ve sigortacılık bölümü sözel puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Fakat bu bölümde öğrencilere sayısal ağırlıklı da birçok ders okutuluyor. Bu nedenle sayısal beceriniz kötü ise bankacılık ve sigortacılık mesleğini isteyip istemediğinizi bir daha gözden geçirmeniz gerekebilir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Temel Bilgi Teknolojiler

Genel Sigortacılık Dersleri

Ticaret hukuku

İletişim Dersleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Hizmet Pazarlama

Finansal Muhasebe

İstatistik

İktisat

Risk Yönetimi

Genel muhasebe

Genel banka mevzuatı

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Türkiye’de bulunan yerleşik sigorta şirketlerinin genel Müdürlükleri ve bölge Müdürlükler

Kamu ve özel bankaların genel müdürlük ve şubeleri

Denetleme ve gözetleme konusunda hizmet veren Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), TBB, TSMF vb… kuruluşlar

Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri

Kurumsal acentalar

Sigorta Murakabe Kurulu

Reasürans Şirketleri

Eksperlik ve Brokerlik Şirketleri

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsu)

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bankacılık ve sigortacılık mezunları banka şubelerinde ve sigorta şirketlerinde, pek çok kamu kurum ve özel kuruluşlarda farklı pozisyonlarda görev alır.

Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Alanları Nelerdir?

Bankacılık ve sigortacılık mezunu olan kişiler, para, finans, ekonomi, sigorta ve bankacılık gibi çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizdeki pek çok üniversitede Bankacılık ve Sigortacılık bölümü yer alıyor. Bunlar;

İstanbul – Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Edirne – Trakya Üniversitesi

Afyon – Kocatepe Üniversitesi

Kıbrıs – Doğu Akdeniz Üniversitesi

Isparta – Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Karaman – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Tokat – Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eskişehir - Anadolu Üniversitesi