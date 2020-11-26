Bankacılık Ve Finans Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bankacılık ve finans bölümünde okumak isteyen kişiler disiplinli, ekonomiye yatkın ve finansa ilgili olması gerekmektedir.

Bankacılık ve Finans Nedir?

Bankacılık ve finans bölümü dört yıllık bir lisans programıdır. Bu programın ana amacı eğitim alacak olan öğrencilerin finans ve ekonomide başarılı bir şekilde eğitilmesidir. Kişilerin aldıkları eğitimlerle çalıştıkları kuruma destek vermesi gerekmektedir. Bankacılık ve finans bölümü okumak isteyen kişilerin oldukça disiplinli olması gerekmektedir. Bankacılık ve finans sektöründe olan kişiler çalıştıkları yerde periyodik mali tabloları hazırlamaktadır. Bununla beraber işyerlerinde finansal analizleri yapmaktadır.

Bankacılık ve Finans Bölümünün Amacı Nedir?

Bankacılık ve finans bölümünde okuyan kişiler çeşitli işler yapmaktadır. Bu işler bankada, finansal olarak belirli şirketlerde veya kamu kuruluşlarında olabilir. Bu bölümü okumak isteyen kişiler iki yıllık veya dört yıllık olarak okuyabilirler. Kişiler iki yıllık bir bölüm okuması halinde ön lisans mezunu olmaktadır. Dört yıllık okuyan kişiler ise lisans mezunu olmaktadır. İki yıllık okuyan kişiler Dikey Geçiş Sınavına girerek, bölümlerini dört yıllığa tamamlayabilirler. Bankalar ve kamu kuruluşları genel olarak lisans mezunu öğrencilerini tercih etmektedir.

Bankacılık ve Finans Mezunu Ne İş Yapar?

Bankacılık ve finans mezunu olan kişiler hesap yönetimi yapmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler banka, özel sektör veya devlet kurumlarında çalışabilirler. Aynı zamanda da bu bölümden mezun olan kişiler hesap denetleme, para yönetimi ve uluslararası bankacılık gibi işler yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler finans gibi işlerde çalışmaktadır.

Bankacılık ve Finans Kaç Yıllıktır?

Bankacılık ve finans bölümü iki yıllık ve dört yıllık olarak iki farklı lisans bölümüne ayrılmaktadır. Dört yıllık lisans bölümünden mezun olmak isteyen kişilerin 240 AKTS haklarını doldurması gerekmektedir. Aynı zamanda da bu kişilerin üniversitelerin belirttiği mezuniyet koşullarını birebir yerine getirmesi gerekmektedir.

Bankacılık ve Finans Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bankacılık ve finans bölümü okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Aynı zamanda da kişilerin ekonomiye büyük bir ilgi duyması gerekmektedir. Bu bölümü okuyacak olan kişiler EA bölümüne yatkın olması ve bu konulara çalışarak sınava girmesi gerekmektedir.

Bankacılık ve Finans Öğretimi İngilizce midir?

Bankacılık ve finans eğitimi Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir. Kişiler dilerlerse bu bölümlere İngilizce tabanlı olarak girebilirler veya Türkçe bölüm seçebilirler. Aynı zamanda da akademik olarak ve mesleki olarak eğitim hayatları boyunca İngilizce ders alabilirler.

Bankacılık ve Finans Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bankacılık ve finans bölümü EA puan türü ile öğrenci almaktadır. Kişiler eşit ağırlık sınavına girerek bu bölüme giriş yapabilirler. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin YKS sınavına girerek başarı göstermeleri gerekmektedir.

Bankacılık ve Finans Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bankacılık ve finans bölümü okuyan kişiler dört dönem boyunca eğitim görmektedir. Kişiler bu eğitim süreci boyunca ekonomi ve bankacılık gibi birçok ders görmektedir. Bankacılık ve finans bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Finansal Muhasebe

İşletme Bilimi

İşletme ve Ekonomi Matematiği

Borçlar Hukuku

Bankacılık ve Finansa Giriş

Muhasebe

Şirketler Muhasebe

İletişim Teknikleri

Sermaye Piyasası

Bankacılık Denetimi

Bilgisayarda Bankacılık

Kişiler bu bölümdeki dersleri dört yıl boyunca görecektir. Kişilerin mezun olabilmesi için bu dersleri iyi bir şekilde vermesi gerekmektedir. Bu bölümden mezun olduktan sonra kişiler Finans Uzmanı unvanı almaktadır.

Bankacılık ve Finans Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bankacılık ve finans bölümü mezunu olan kişiler özel sektörde, kamu kurumlarında veya bireysel olarak çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler hesap yönetimi, hesap denetimi ve benzeri işler yapmaktadır.

Bankacılık ve Finans Çalışma Alanları Nelerdir?

Bankacılık ve finans mezunun olan kişiler bankacılık sektöründe çalışabilirler. Aynı zamanda da bu kişiler bireysel olarak da çalışabilirler. Aynı zamanda da kişiler özel sektör içerisinde de çalışabilirler.

Bankacılık ve Finans Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bankacılık ve finans bölümü EA sınav puanıyla öğrenci almaktadır. Bankacılık ve finans bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Aydın Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

Çanakkale Üniversitesi

Bolu Abant Üniversitesi

Manisa Üniversitesi

Burdur Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi