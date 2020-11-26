Bankacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Bankacılık ve para ile ilgilenen kurumlar artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle bankacılık bölümü her geçen gün daha çok ilgi görüyor ve öğrenciler tarafından daha çok tercih ediliyor. Tercih sürecinde olan öğrenciler için bu yazımızda Bankacılık nedir? Bankacılık Bölümü mezunları ne iş yapar? Sizler için derledik.
Bankacılık Bölümü, bankalar ve çeşitli firmaların parasal konularda çalışma yapması ile ilgilenir. Bu bölümde sürekli hesap yapacak ve sorumluluk alacak alanında uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar.
Bankacılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Bankacılık, parasal konularda görev alacak, hesaplamalar yapacak, sorumluluk yapacaklar kişilerin yer aldığı bir meslek grubudur. Bu meslekte çalışacak kişilerin uzun saatler boyunca çalışmaya ve strese dayanıklı olması, hesaplama ve sayısal becerisinin yüksek olması gerekir.
Bankacılık Bölümü Nedir?
Bankacılık Bölümü, çalışılan kurumun finansal durumunu, temel hizmet becerilerini, iletişim, banka ve sigortacılık faaliyetlerini yönetecek içinde uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler bu sektörde danışmanlık yapabilir ve çeşitli firmaların ya da bankaların finansal kurumlarında görev alma imkanı bulabilirsiniz.
Bankacılık Bölümünün Amacı Nedir?
Bankacılık Bölümünün amacı, firmaların, şirketlerin ve bankaların tüm parasal ve sigortacılık işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olacak kişiler, bankacılık ve finans kuruluşlarında görev alır.
Bankacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler bankalarda, finansal kuruluşlarda ve şirketlerde finansal işletin yönetilmesi, sigortacılık işlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, danışmanlık gibi pek çok alanda faaliyet gösterebilir. Bu bölümde okuyacak kişilerin insanlarla iletişimi kuvvetli, sabırlı, hesaplama becerisi yüksek, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olması gerekir.
Bankacılık Bölümü Kaç Yıllıktır?
Bankacılık Bölümünün, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri bulunuyor. Bu bölümde okuyacak kişilere bazı Üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı da okutuyor. Bu sayede öğretim yılı 5 yıla çıkıyor. Aynı zamanda isteyen kişiler 2 yıllık önlisans programından Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık bir lisans programına da geçme imkanı bulabilirler.
Bankacılık Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?
Bankacılık bölümünde okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bölüme girmek için yeterki puanı almanız gerekir. Aynı zamanda bu Bölümü okumaya karar veren kişiler, pratik, sorun çözmede başarılı, iletişimi kuvvetli, sabırlı, strese ve uzun saatler çalışmaya dayanıklı kişiler olmalıdır.
Bankacılık Bölümü Öğretimi İngilizce midir?
Bankacılık Bölümü, öğretimi Türkçe yapılan bir eğitimdir. Fakat bazı üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede daha bilgili ve daha geniş alanda çalışabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.
Bankacılık Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Bankacılık, TYT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölüme yerleşecek kişilerin hesaplama ve muhakeme kabiliyeti yüksek olması gerekir. Bu nedenle de bu Bölümü okuyacak kişilerin matematiksel hesaplamalara yatkın olması önemlidir.
Bankacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?
Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin
Matematik
Yatırım Bankacılığı
Banka Muhasebesi ve Raporlama
Ticari Bankalarda Finans Yönetimi
Mali Hukuk ve Vergi Politikası
Kredi Politikası
İktisat
Hukuk
İstatistik
Merkez Bankacılığı
Sermaye Piyasası Kurulu
Bilgisayarda Bankacılık Uygulamaları
Borçlar Hukuku
Finansal Muhasebe
Finansal Hizmetler Pazarlaması
Bankacılık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler, finans yönetimi, hesap yönetimi, uluslararası bankacılık, kurumsal nakit yöntemi ve kişisel para yöntemleri gibi çok önemli pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Bankacılık eğitimini tamamlayan kişiler hem devlet hem de özel bankalarda çalışma imkanı bulabilir. Aynı zamanda bu kişiler, devlet kurumlarında da pek çok pozisyonda görev alabilirler.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Devlet Bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank)
Özel Bankalar (Garanti Bankası, Akbank, Finansbank vs.)
Brokerlik
Sigorta Şirketleri
Finans Kuruluşları
Bankacılık Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Bankacılık bölümünü bitiren kişiler kamu kurumlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptir. Fakat bu kişiler, genellikle bankalarda ve sigorta şirketlerinde görev alır.
Bankacılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
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