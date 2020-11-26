Bankacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bankacılık Bölümü, bankalar ve çeşitli firmaların parasal konularda çalışma yapması ile ilgilenir. Bu bölümde sürekli hesap yapacak ve sorumluluk alacak alanında uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Bankacılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bankacılık, parasal konularda görev alacak, hesaplamalar yapacak, sorumluluk yapacaklar kişilerin yer aldığı bir meslek grubudur. Bu meslekte çalışacak kişilerin uzun saatler boyunca çalışmaya ve strese dayanıklı olması, hesaplama ve sayısal becerisinin yüksek olması gerekir.

Bankacılık Bölümü Nedir?

Bankacılık Bölümü, çalışılan kurumun finansal durumunu, temel hizmet becerilerini, iletişim, banka ve sigortacılık faaliyetlerini yönetecek içinde uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler bu sektörde danışmanlık yapabilir ve çeşitli firmaların ya da bankaların finansal kurumlarında görev alma imkanı bulabilirsiniz.

Bankacılık Bölümünün Amacı Nedir?

Bankacılık Bölümünün amacı, firmaların, şirketlerin ve bankaların tüm parasal ve sigortacılık işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olacak kişiler, bankacılık ve finans kuruluşlarında görev alır.

Bankacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler bankalarda, finansal kuruluşlarda ve şirketlerde finansal işletin yönetilmesi, sigortacılık işlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, danışmanlık gibi pek çok alanda faaliyet gösterebilir. Bu bölümde okuyacak kişilerin insanlarla iletişimi kuvvetli, sabırlı, hesaplama becerisi yüksek, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olması gerekir.

Bankacılık Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bankacılık Bölümünün, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri bulunuyor. Bu bölümde okuyacak kişilere bazı Üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı da okutuyor. Bu sayede öğretim yılı 5 yıla çıkıyor. Aynı zamanda isteyen kişiler 2 yıllık önlisans programından Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık bir lisans programına da geçme imkanı bulabilirler.

Bankacılık Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Bankacılık bölümünde okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bölüme girmek için yeterki puanı almanız gerekir. Aynı zamanda bu Bölümü okumaya karar veren kişiler, pratik, sorun çözmede başarılı, iletişimi kuvvetli, sabırlı, strese ve uzun saatler çalışmaya dayanıklı kişiler olmalıdır.

Bankacılık Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bankacılık Bölümü, öğretimi Türkçe yapılan bir eğitimdir. Fakat bazı üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede daha bilgili ve daha geniş alanda çalışabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bankacılık Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bankacılık, TYT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölüme yerleşecek kişilerin hesaplama ve muhakeme kabiliyeti yüksek olması gerekir. Bu nedenle de bu Bölümü okuyacak kişilerin matematiksel hesaplamalara yatkın olması önemlidir.

Bankacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin

Matematik

Yatırım Bankacılığı

Banka Muhasebesi ve Raporlama

Ticari Bankalarda Finans Yönetimi

Mali Hukuk ve Vergi Politikası

Kredi Politikası

İktisat

Hukuk

İstatistik

Merkez Bankacılığı

Sermaye Piyasası Kurulu

Bilgisayarda Bankacılık Uygulamaları

Borçlar Hukuku

Finansal Muhasebe

Finansal Hizmetler Pazarlaması

Bankacılık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler, finans yönetimi, hesap yönetimi, uluslararası bankacılık, kurumsal nakit yöntemi ve kişisel para yöntemleri gibi çok önemli pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Bankacılık eğitimini tamamlayan kişiler hem devlet hem de özel bankalarda çalışma imkanı bulabilir. Aynı zamanda bu kişiler, devlet kurumlarında da pek çok pozisyonda görev alabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Devlet Bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank)

Özel Bankalar (Garanti Bankası, Akbank, Finansbank vs.)

Brokerlik

Sigorta Şirketleri

Finans Kuruluşları

Bankacılık Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bankacılık bölümünü bitiren kişiler kamu kurumlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptir. Fakat bu kişiler, genellikle bankalarda ve sigorta şirketlerinde görev alır.

Bankacılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA)

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ