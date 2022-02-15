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Bank Street yaklaşımı nedir ve nerede ortaya çıkmıştır? Bank Street yaklaşımı temel ilkeleri, materyalleri ve öncüleri

#Eğitim#Araştırma#Bank Street
Bank Street yaklaşımı nedir ve nerede ortaya çıkmıştır Bank Street yaklaşımı temel ilkeleri, materyalleri ve öncüleri

Bank street gelişimsel etkileşim demektir. Bilindiği gibi her yetişkin birey yaşamının bir döneminde çocukluk dönemi geçirmiştir. Bu dönemde öğrenmek eylemi çeşitli tekniklerle gerçekleşmiştir. Bank street yaklaşımı bu dönemdeki öğrenme yöntemleriyle ilgili bir yaklaşımdır. Hatta bu yaklaşım eğitim sistemine bile uygulanmıştır. Bu bakımdan yazıda sizlerin bilgilenmesi amacıyla bank street yaklaşımı nedir, nerede ortaya çıkmıştır, bank street yaklaşımı temel ilkeleri, materyalleri ve öncüleri nedir detayları ile derledik.

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Bank street ismini çoğu kişi duymamış olabilir. Psikoloji, gelişimsel psikoloji veya çocuk gelişimi eğitimi alan insanlar bank street yaklaşımını bilebilir. Bireyler bu yaklaşımın Türkçe ismi olan gelişimsel etkileşim terimine daha aşina olabilir.

 Bank Street Yaklaşımı Nedir?

 Çocuk odaklı olan eğitim sistemine bank street ya da gelişimsel etkileşim denmektedir. Çocuk tanımını yapmak gerekirse aktif olarak deneyim kazanan, anlatan, uygulayan, öğrenen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

 Bank street yaklaşımının temel unsuru aktif olarak araştırmak, seçim yapmak, keşfederek ve deneyerek öğrenmektir.

 Doğam Cüceloğlu'nun bir sözüne bu konuda yer verilir. Günün sonunda çocuğa sorulacak ilk sorunun yavrum bugün doya doya oynadın mı olmalıdır der.

 Bank street yaklaşımının çocuk odaklı bir eğitim programı vardır. Erken çocukluk eğitiminde oyun temelli yaklaşımı benimser. Günümüzde ilgi merkezi olarak dizayn edilmiş okullarda bank street temelinin dayalı olduğu kum oyunu, su oyunu, bulmaca, boyama gibi çeşitli oyun etkinlikleri vardır.

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 Burada temel hedef çocuğun zihinsel sağlığı ve sosyal gelişimidir. Bu durumda öğretmenler çocuğun beceri ve deneyim kazanmasına yardımcı olacak ortamı hazırlar.

 Bu durumda çocuğun içinde yaşadığı dünya anlaşılmaya çalışılır. Bunu anlayabilmek için oyun gibi sosyal çalışmalar geliştirilir. Bu sosyal çalışmalar aslında aileyle, toplumla ve benlikle bağlantı kurabilmek içindir.

 Bank Street  Nerede Ortaya Çıkmıştır?

 Bank street okul öncesi eğitimdeki yaklaşımdır. Bu yaklaşım 1916 senesinde Amerika ülkesinde Lucy Sprague Mitchell öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Elbette ki bu yaklaşıma başka bilim adamlarının da olumlu etkileri bulunmuştur. Lucy Sprague Mitchell ise eğitimci, çocuk yazarı ve bu yaklaşımın kurucusudur.

  Bank Street Yaklaşımı Temel İlkeleri

 Bank street yaklaşımının temel ilkeleri şöyle sıralanmaktadır;

Gelişim dinamik bir süreci kapsamaktadır.

Bu süreç basitten karmaşıklığa doğru ilerlemektedir.

Birey yaşı ilerledikçe farklı deneyimler kazanır.

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Bu deneyimler çeşitli yollarla bütünleşir.

Bu yüzden her bireyin izlediği tek bir gelişim süreci yoktur.

Her birey farklı şekillerde öğrenebilir.

Öğrenmenin farklı değişik yolları vardır.

İnsanların bir dönemde edindiği deneyimler biriktirilir kenara atılmaz.

Bu deneyimler öğrenmeyi sağlar ve en alt düzeyden en üst düzeye doğru ilerlenmelidir.

Gelişim süreci ise bazı zamanlar durağan bazı zamanlar dinamik olabilir.

Yetişkin veya öğretmen çocuğa öğrenmede destek vermelidir. Rehberlik yapmalıdır. Yardım etmelidir. Bir şeyi kendi başına yapmaya cesaretlendirme olayında dengeyi sağlamalıdır.

Çocuklar algı ve deneyimleri kişi ve nesnelerle kurduğu ilişkiler sonucunda ortaya çıkarır.

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Bu yüzden sürekli tekrar söz konusu olmalıdır.

Gelişim için gerekli olan uzlaşmadır. Birey büyüdükçe uzlaşmayı öğrenir. Kendisiyle uzlaşan birey toplumla da uzlaşır.

Bank Street Yaklaşımı Materyalleri

 Bilindiği gibi materyal gereç demektir. Bu yaklaşımın en büyük gereci oyundur. Oyun yoluyla çocuğa deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Okul öncesi yaklaşım olarak geçmesinin de nedeni budur.

 Öğretmen bu yüzden bir iş birliği içinde yaklaşım sergiler. Çocuklara her gün farklı farklı etkinlikler yaptırır. Bu etkinlikler bireyler olabileceği gibi toplumsal da olabilir. Resim yapmak, oyun oynamak, el becerilerini geliştirmek bu materyaller arasındadır.

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 Hatta toplu bir şekilde yemek yemek, yemek yapmak da buna dahil edilir. Aile fotoğraflarının bir albüme yapıştırılması ve çocuk tarafından diğer arkadaşlarına tanıtılması iletişimi kuvvetlendirir.

 Bank Street Yaklaşımı Öncüleri

 Bank street yaklaşımının öncüleri arasında Lucy Sprague Mitchell başta olmak üzere Harriet Johnson, Barbara Biber ve Caroline Pratt yer almaktadır. Bu bilim adamları aynı zamanda bank street yaklaşımının geliştirilmesine de katkı sağlamıştır.

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#Eğitim#Araştırma#Bank Street

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