Bango ne demek, ne anlama gelir? Bango kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Manifatura ya da tuhafiye üzerinden taşımış olduğu anlamı ile beraber bango kelimesi öne çıkmaktadır. Özellikle bu sektör açısından belli bir eşya olarak da anlatmak mümkündür. Bu kelime ile karşılaşan birçok kişi ise anlamını öğrenmeye çalışmaktadır.

Bango Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Manifatura veya Tuhafiye mağazalarındaki masa bango olarak bilinmektedir. Aynı zamanda tezgah olarak da anlatmak mümkün. Özel bir tasarıma sahip olması ile beraber bu sektör içerisinde işlerin daha kolay yapılmasına imkan tanımaktadır. Bu sebepten dolayı manifaturacılık ya da Tuhafiye konusunda masa ile tezgah yerine bango sözcüğü öne çıkar.

Bango Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bango kelimesi bir masa veya tezgah olarak ifade edilir. Ancak bu durum belli bir sektöre uygun şekilde kullanılmaktadır. Daha çok günümüzde Manifatura ya da Tuhafiye için bu mağazalardaki masa ile tezgah olarak adlandırılır. Özel bir tasarıma sahip olması ile beraber işlerin sağlıklı biçimde gerçekleşmesine olanak vermektedir. Bu sebepten dolayı daha çok bango olarak anlatılır ve bu kelime üzerinden kullanılır. Taşımış olduğu anlam ile beraber tek başına veya cümle içinde kullanmak mümkün.