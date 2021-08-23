Bandana Nasıl Bağlanır? Afrika Tarzı Ve Korsan Bandana Nasıl Bağlanır? Retro Saç Bandı Nasıl Yapılır?

Bandanalar her kıyafete uyum sağlayabilen çok yönlü bir aksesuardır. Saça takılan bandanalar bazen de bilek ve boyuna da takılarak kullanılabilmektedir.

Bandana Nasıl Bağlanır?

Bandana bağlamanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri de herkes tarafından bilinen ve en çok tercih edilen geleneksel üç katlama yöntemi olmaktadır. Bu yöntemde öncelikle bandana bir üçgen haline getirilir. Düz ve yumuşak olmayan bir zemin üzerine konan bandananın kırışık olan kısımları düzeltilir.

Bandananın karşı iki köşesi bir araya getirilerek bir üçgen oluşturulur. Bandana başa alınır ve saçın dışarı çıkmaması için arkada kalan kısmı düzeltilir. Bandananın üçgen kısmı yukarı bakacak şekilde ele alınır ve saç çizgisine yakın olan bir yere yerleştirilir. İki ucu birbirine bağlanarak bandananın kulakların üzerinde kalmasına dikkat edilir. Bandananın sıkı olup olmadığına bakılır ve işlem tamamlanır.

Afrika Tarzı ve Korsan Bandana Nasıl Bağlanır?

Bandanalar Afrikalı kadınlar tarafından en çok kullanılan aksesuarlardır. Afrikalı kadınların bandana bağlama şekli kendilerine özgü olmaktadır. Afro bandana bağlanırken öncelikle geniş bir eşarp temin edilmesi daha sonra eşarbın üçgen haline getirilmesi gerekmektedir. Üçgenin tam olarak ayarlanması önemli olmaktadır. Eşarbın geniş olan kısmı enseye göre hizalanır ve sonra uç kısmı alına gelecek şekilde iki ucundan tutarak alın ortasında bağlanır.

Korsan bandana bağlanırken, bandananın bir ucunu bandananın üzerine katlayarak bandana alın kısmına yerleştirilir ve bandananın iki ucu birbirine bağlanır.

Retro Saç Bandı Nasıl Yapılır?

Bandanayı düzleyerek takmaya hazır hale getirip kalan kısmını enseye gelecek şekilde yerleştirmek gerekmektedir. İki ucunu, iki taraftan tutarak düğüm atmadan saç köküne yakın yerde dolayarak işlem tamamlanmaktadır.